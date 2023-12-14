ملابس شتوية خطر على السائق والركاب | تفاصيل

خلال فصل الشتاء يجب أن يبتعد سائقو السيارات عن ارتداء الجواكت السميكة خلال عملية القيادة ، وذلك لأن ارتداء الجواكت السميكة يهدد سلامة السائق عند القيادة ، وتم إجراء اختبار سلامة للتأكد من الأمر ، وتبين أنه عند الاصطدام يتغلغل حزام الحوض الخاص بالسائق بعمق في تجويف البطن، مما يرفع خطر حدوث إصابات جسيمة بالأعضاء الداخلية .

ملابس شتوية خطر على السائق والركاب

وتكمن المشكلة الرئيسية في البطانة السميكة للملابس الشتوية، حيث يؤدي ذلك إلى عدم استقرار حزام الأمان على الجسم بشكل سليم واستقراره فوق منطقة أسفل البطن، وهو ما يرفع خطر الإصابة حتى عند مناورات الكبح العادية.

ملابس شتوية خطر على السائق والركاب

ومن هنا يجب أن يستقر الحزام بشكل سليم على خصر الشخص البالغ أو الفخذين لدى الأطفال، وبالتالي يجب عدم ارتداء جاكت شتوي عند قيادة السيارة قدر الإمكان.

ملابس شتوية خطر على السائق والركاب

وينبغي أيضا عدم ارتداء القبعات والأوشحة، وذلك لأنها تؤدي إلى تقييد حرية الحركة وإعاقة الرؤية أثناء القيادة، بالإضافة أيضًا إلي عدم ارتداء القفازات المبطنة، وذلك لأنها لا تتيح الإمساك بالمقود بشكل سليم، مما يؤثر بالسلب على التحكم في السيارة.