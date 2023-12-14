سكودا إنياك العائلية الجديدة تباع بهذا السعر

أعلنت شركة سكودا عن طرازها الجديد سكودا إنياك والتي تظهر بتصميم أنيق ومميز، وتنتمي إنياك الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، بالإضافة الي إنياك الجديدة هي سيارة كهربائية وتأتي بطول 4.65 متر ، وتحتوي إنياك العائلية علي عجلات بطول 2.75 متر ، ويصل سعه حقيبتها الخلفية الي 585 لتر .

سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة

- محرك سكودا إنياك الـ SUV :

سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة

تحصل سيارة سكودا إنياك علي قوتها من نظام دفع كهربائي يخرج قوة 286 حصان، وتتسارع من الثبات وصلا الي 100 كم/ساعه في مدة 6.7 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعه بطاريتها الي 77 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة إنياك الجديدة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 563 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

- محرك إنياك RS رباعية الدفع :

سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة

تخرج سيارة سكودا إنياك قوة تصل الي 340 حصان، وتتسارع من الصفر وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني ، ويمكن لـ إنياك ان تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 537 كم/ساعة .

- سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة :

سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة

تباع سيارة سكودا إنياك الـ SUV الجديدة بسعر 44.200 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و471 ألف جنيه مصري تقريبًا.