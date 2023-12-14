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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا إنياك العائلية الجديدة تباع بهذا السعر

سعر سكودا إنياك الـ
سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة

أعلنت شركة سكودا عن طرازها الجديد سكودا إنياك والتي تظهر بتصميم أنيق ومميز، وتنتمي إنياك الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، بالإضافة الي إنياك الجديدة هي سيارة كهربائية وتأتي بطول 4.65 متر ، وتحتوي إنياك العائلية علي عجلات بطول 2.75 متر ، ويصل سعه حقيبتها الخلفية الي 585 لتر .

سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة 

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- محرك سكودا إنياك الـ SUV :

سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة 

تحصل سيارة سكودا إنياك علي قوتها من  نظام دفع كهربائي يخرج قوة 286 حصان، وتتسارع من الثبات وصلا الي 100 كم/ساعه في مدة 6.7 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعه بطاريتها الي 77 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة إنياك الجديدة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي  563 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

- محرك إنياك RS رباعية الدفع :

سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة 

تخرج سيارة سكودا إنياك قوة تصل الي 340 حصان، وتتسارع من الصفر وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني ، ويمكن لـ إنياك ان تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 537 كم/ساعة .

- سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة :

سعر سكودا إنياك الـ SUV الجديدة 

تباع سيارة سكودا إنياك الـ SUV الجديدة  بسعر 44.200 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و471 ألف جنيه مصري تقريبًا.

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