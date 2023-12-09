للمغتربين.. سكودا كودياك بربع الثمن

تعتبر سيارة سكودا كودياك أحد أغلى اصدارات العلامة التجارية في السوق المصري، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة استيراد سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، وشهدت تخفيضاً يصل الى 70%.

سكودا كودياك

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سكودا كودياك

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا كودياك موديل 2023 (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي

بلغت قيمة السيارة سكودا كودياك موديل 2023 نحو 6,698 دولارًا وذلك بعد تخفيضها 70%.