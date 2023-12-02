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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة| سكودا كاميك بخصم 70%.. وهذه قيمة وديعتها الدولارية

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى سيارات السيدان والكروس أوفر بالسوق المصري، وتعتبر إحدى شركات مجموعة فولكس فاجن الألمانية، وشهدت أغلب سيارتها تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة الخاصة بها عند استيرادها من الخارج.

سكودا كاميك

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وستتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
 

سكودا كاميك

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا كاميك

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 17434 دولاراً "الفئة الكاملة".

سكودا كاميك سكودا كاميك فولكس فاجن استيراد السيارات

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