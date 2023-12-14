نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة.. تعرف عليه| تفاصيل

أصحاب الدرجات النارية الآن يستخدمون نظام التحكم في الثبات MSC الخاص بالدرجات النارية ، حيث يقوم النظام بعمل اتزان وثبات أثناء قيادة الدراجة النارية ، ويظهر قيمة النظام الجديد خلال المنعطفات، وذلك من اجل تعزيز الأمان أثناء القيادة ويعمل علي الحد من حوادث الدرجات النارية .

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

منذ 10 سنوات اعلنت شركة بوش عن تطوير نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية "MSC" ، وتم استخدامه لأول مرة في دراجة كيه تي إم 1190 Adventure في عام 2014.

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

وبعد ذلك انتشر استخدام نظام التحكم في الثبات MSC الخاص بالدرجات النارية بين جميع فئات الدراجات النارية، حيث يعتبر نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC هو الموازي لنظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP في عالم السيارات.

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC يجمع بين نظام المكابح المانع للانغلاق وعجلات الدراجة النارية ABS ووحدة استشعار بالقصور الذاتي "IMU" ثلاثية أو سداسية الأبعاد، وبفضل نظام IMU ومجموعة من المستشعرات فيمكن التعرف على زاوية الميل وديناميكيات القيادة للدراجة النارية.

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

وحدة الاستشعار بالقصور الذاتي "IMU" تعمل علي تحديد التسارع وسرعة زاوية الميل، وتقوم مستشعرات السرعة بقياس عدد لفات العجلات الأمامية والخلفية، واعتمادا على هذه البيانات يقوم نظام MSC بتحسين الثبات وتأثير الكبح عند اجتياز المنعطفات بصفة خاصة.

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

يمنع نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC انزلاق الدراجة النارية أثناء القيادة أو أثناء عمليات الكبح في المنعطفات، وبالتالي تمنع الكثير من حوادث الدراجات النارية.

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

الجدير بالذكر أن أنظمة التحكم MSC و ABS في الدراجات النارية تساهم في تجنب واحد من كل ثلاثة حوادث .