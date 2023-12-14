عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة.. تعرف عليه| تفاصيل

نظام يقلل من حوادث
نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

أصحاب الدرجات النارية الآن يستخدمون نظام التحكم في الثبات MSC  الخاص بالدرجات النارية ، حيث يقوم النظام بعمل اتزان وثبات أثناء قيادة الدراجة النارية ، ويظهر قيمة النظام الجديد خلال المنعطفات، وذلك من اجل تعزيز الأمان أثناء القيادة ويعمل علي الحد من حوادث الدرجات النارية .

 نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

سيارات مستعملة تحت 220 ألف جنيه

سيارات 2024 بالسعر الرسمي دون زيادات

منذ 10 سنوات اعلنت شركة بوش عن تطوير نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية "MSC" ، وتم استخدامه لأول مرة في دراجة كيه تي إم 1190 Adventure في عام 2014.

 نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

وبعد ذلك انتشر استخدام نظام التحكم في الثبات MSC  الخاص بالدرجات النارية  بين جميع فئات الدراجات النارية، حيث يعتبر نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC هو الموازي لنظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP في عالم السيارات.

 نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC يجمع بين نظام المكابح المانع للانغلاق وعجلات الدراجة النارية ABS ووحدة استشعار بالقصور الذاتي "IMU" ثلاثية أو سداسية الأبعاد، وبفضل نظام IMU ومجموعة من المستشعرات فيمكن التعرف على زاوية الميل وديناميكيات القيادة للدراجة النارية.

 نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

وحدة الاستشعار بالقصور الذاتي "IMU" تعمل علي تحديد التسارع وسرعة زاوية الميل، وتقوم مستشعرات السرعة بقياس عدد لفات العجلات الأمامية والخلفية، واعتمادا على هذه البيانات يقوم نظام MSC بتحسين الثبات وتأثير الكبح عند اجتياز المنعطفات بصفة خاصة.

 نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

يمنع نظام التحكم في ثبات الدراجة النارية MSC انزلاق الدراجة النارية أثناء القيادة أو أثناء عمليات الكبح في المنعطفات، وبالتالي تمنع الكثير من حوادث الدراجات النارية.

 نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة تعرف عليه

الجدير بالذكر أن أنظمة التحكم MSC و ABS في الدراجات النارية تساهم في تجنب واحد من كل ثلاثة حوادث .

 

الدرجات النارية نظام التحكم في الثبات MSC التحكم في الثبات MSC الثبات MSC MSC المنعطفات تعزيز الأمان ثبات الدراجة النارية MSC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

لا للتهجير| الجهاد الإسلامي تدعو الفلسطينيين إلى هبة جماهيرية للخلاص من الاحتلال

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

الجيل الرابع من سوزوكي سويفت يظهر رسيما

سكودا إنياك العائلية الجديدة تباع بهذا السعر

نيسان صني أوتوماتيك بسعر مغرٍ| صور

سيارات 2024 بالسعر الرسمي دون زيادات

مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة| صور

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة | تفاصيل

طريقة استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

طريقة خاطئة لغسل السيارة في الشتاء| تفاصيل

ترشيحاتنا

شهير بالبطاقات.. معلومات عن حكم مباراة الأهلي وإتحاد جدة

الجامعة العربية تهنىء مصر بنجاح الانتخابات الرئاسية

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتوافقان حول ضرورة وضح حد للأوضاع في غزة

الزمالك يحدد 3 مراكز عاجلة لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

استشهاد 13 وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ