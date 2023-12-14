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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الجيل الرابع من سوزوكي سويفت يظهر رسيما

مواصفات الجيل الرابع
مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عن  جيلها الرابع الجديد من سيارة سوزوكي سويفت ، وتنتمي سويفت لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بـ 5 أبواب .

مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

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- مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت :

مقصورة الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

يتوافر الجيل الرابع من سوزوكي سويفت بطول 3.85 متر ، وتحصل سوزوكي سويفت الجديدة علي قوتها من نظام دفع هجين ينتج قوة 61 كيلووات، أي ما يعادل 83 حصان .

مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

تنقل قوة سيارة الجيل الرابع من سوزوكي سويفت من خلال ناقل حرك مانيوال مكون من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعمل بنظام الدفع الأمامي أو الرباعي .

مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

تصل سرعة الجيل الرابع من سوزوكي سويفت القصوى الي 170 كم/ساعة ، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة .

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