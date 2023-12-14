الجيل الرابع من سوزوكي سويفت يظهر رسيما

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عن جيلها الرابع الجديد من سيارة سوزوكي سويفت ، وتنتمي سويفت لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بـ 5 أبواب .

مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

- مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت :

مقصورة الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

يتوافر الجيل الرابع من سوزوكي سويفت بطول 3.85 متر ، وتحصل سوزوكي سويفت الجديدة علي قوتها من نظام دفع هجين ينتج قوة 61 كيلووات، أي ما يعادل 83 حصان .

مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

تنقل قوة سيارة الجيل الرابع من سوزوكي سويفت من خلال ناقل حرك مانيوال مكون من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعمل بنظام الدفع الأمامي أو الرباعي .

مواصفات الجيل الرابع من سوزوكي سويفت

تصل سرعة الجيل الرابع من سوزوكي سويفت القصوى الي 170 كم/ساعة ، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة .