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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات هاتشباك 2023 متوافرة بالسوق المحلي

سيارات هاتشباك جديدة
سيارات هاتشباك جديدة 2023 للبيع..تعرف عليهم

سوق السيارات المصري يتواجد به مختلف إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ومن ضمنها فئة السيارات الهاتشباك الشبابية ، التي تظهر بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ، بالإضافة الي محركاتها القوية وتصميمها المميز ومن ضمن هذه السيارات سوزوكى بالينو ، وسكودا فابيا ، وسيات ارونا موديل 2023.

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1- اوبل كورسا  موديل 2023 :

اوبل كورسا  موديل 2023

تحصل سيارة اوبل كورسا  موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، تخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان،  وتصل سرعة اوبل كورسا القصوى الي 207 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا  موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل كورسا  موديل 2023 يصل سعرها الي 949 ألف جنيه .

2- سيتروين C3 موديل 2023 :

سعر سيتروين C3 موديل 2023

قوة سيارة  سيتروين C3 موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

الفئة الأولي من سيارة  سيتروين C3 موديل 2023 يصل سعرها الي 819 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  سيتروين C3 موديل 2023 سعرها يتجاوز 929 ألف جنيه .

3- سيات ارونا موديل 2023 :

مواصفات سيات ارونا موديل 2023 

عزم دوران سيات ارونا موديل 2023 يصل الي 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

تتوافر سيارة سيات ارونا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه بدون زيادات .

4- سكودا فابيا موديل 2023 :

أسعار سكودا فابيا موديل 2023

تحتاج سكودا فابيا موديل 2023 من الوقود الي 4.8 لتر من اجل قطع مسافة سير تصل الي 100 كم/ساعة ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة سكودا فابيا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 850 ألف جنيه .

5- سوزوكى بالينو موديل 2023 :

سوزوكى بالينو موديل 2023 الهاتشباك

تصل سرعة سوزوكى بالينو  موديل 2023 القصوى الي 170 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1400 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.6 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.6 ثانية ، وتنتج قوة 95 حصان، وعزم دورن 130 نيوتن/متر.

تتواجد سوزوكى بالينو  موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 799 ألف جنيه، بدون زيادات .

 

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