سيارات هاتشباك 2023 متوافرة بالسوق المحلي

سوق السيارات المصري يتواجد به مختلف إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ومن ضمنها فئة السيارات الهاتشباك الشبابية ، التي تظهر بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ، بالإضافة الي محركاتها القوية وتصميمها المميز ومن ضمن هذه السيارات سوزوكى بالينو ، وسكودا فابيا ، وسيات ارونا موديل 2023.

1- اوبل كورسا موديل 2023 :

اوبل كورسا موديل 2023

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، تخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتصل سرعة اوبل كورسا القصوى الي 207 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 يصل سعرها الي 949 ألف جنيه .

2- سيتروين C3 موديل 2023 :

سعر سيتروين C3 موديل 2023

قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2023 يصل سعرها الي 819 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2023 سعرها يتجاوز 929 ألف جنيه .

3- سيات ارونا موديل 2023 :

مواصفات سيات ارونا موديل 2023

عزم دوران سيات ارونا موديل 2023 يصل الي 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

تتوافر سيارة سيات ارونا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه بدون زيادات .

4- سكودا فابيا موديل 2023 :

أسعار سكودا فابيا موديل 2023

تحتاج سكودا فابيا موديل 2023 من الوقود الي 4.8 لتر من اجل قطع مسافة سير تصل الي 100 كم/ساعة ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة سكودا فابيا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 850 ألف جنيه .

5- سوزوكى بالينو موديل 2023 :

سوزوكى بالينو موديل 2023 الهاتشباك

تصل سرعة سوزوكى بالينو موديل 2023 القصوى الي 170 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1400 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.6 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.6 ثانية ، وتنتج قوة 95 حصان، وعزم دورن 130 نيوتن/متر.

تتواجد سوزوكى بالينو موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 799 ألف جنيه، بدون زيادات .