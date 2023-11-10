سعر ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 بالسعودية

كشفت شركة ميني التابعة لشركة بي إم دبليو عن إصدارها الجديد ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 ، وتنتمي ميني كوبر JCW كنتريمان الي فئة السيارات الهاتشباك .
- مواصفات ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 :
زودت سيارة ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالعديد من المميزات منها، إطارات مقاس 245 مم، وجنوط مقاس 20 بوصه، وبها شبك مطلي باللون الأسود، ومصابيح أمامية LED ، وبها مصابيح خلفية بتصميم عمودي جديد ، وشاشة OLED مستديرة، ومفاتيح للتبديل للتحكم في وظائف السيارة، وبها 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية، وأربع كاميرات للرؤية المحيطية ، ونظام الانتباه لحركة المرور .
- محرك ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 :
تستمد سيارة ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 312 حصان، وعزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتصل ميني كوبر JCW كنتريمان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة تقدر بـ 5.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .
- أسعار ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالسعودية :
تباع سيارة ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالسعودية بسعر 179.606 ألف ريال .