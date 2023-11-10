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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 بالسعودية

ميني كوبر JCW كنتريمان
ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025

كشفت شركة ميني  التابعة لشركة بي إم دبليو عن إصدارها الجديد  ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 ، وتنتمي  ميني كوبر JCW كنتريمان الي فئة السيارات الهاتشباك .

 ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025  

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- مواصفات ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 :

 ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025  

زودت سيارة  ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالعديد من المميزات منها، إطارات مقاس 245 مم، وجنوط مقاس  20 بوصه، وبها شبك مطلي باللون الأسود، ومصابيح أمامية LED ، وبها مصابيح خلفية بتصميم عمودي جديد ، وشاشة OLED مستديرة، ومفاتيح للتبديل للتحكم في وظائف السيارة، وبها 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية، وأربع كاميرات للرؤية المحيطية ، ونظام الانتباه لحركة المرور  .

- محرك  ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 :

 ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025  

تستمد سيارة  ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 312 حصان، وعزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتصل  ميني كوبر JCW كنتريمان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة تقدر بـ 5.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- أسعار ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالسعودية :

 ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025  

تباع سيارة  ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025  بالسعودية بسعر  179.606 ألف ريال .
 

مواصفات ميني كوبر JCW ميني كوبر JCW كنتريمان كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 محرك ميني كوبر JCW أسعار ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالسعودية

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