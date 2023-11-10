سعر ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 بالسعودية

كشفت شركة ميني التابعة لشركة بي إم دبليو عن إصدارها الجديد ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 ، وتنتمي ميني كوبر JCW كنتريمان الي فئة السيارات الهاتشباك .

ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025

- مواصفات ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 :

ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025

زودت سيارة ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالعديد من المميزات منها، إطارات مقاس 245 مم، وجنوط مقاس 20 بوصه، وبها شبك مطلي باللون الأسود، ومصابيح أمامية LED ، وبها مصابيح خلفية بتصميم عمودي جديد ، وشاشة OLED مستديرة، ومفاتيح للتبديل للتحكم في وظائف السيارة، وبها 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية، وأربع كاميرات للرؤية المحيطية ، ونظام الانتباه لحركة المرور .

- محرك ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 :

ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025

تستمد سيارة ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 312 حصان، وعزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتصل ميني كوبر JCW كنتريمان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة تقدر بـ 5.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- أسعار ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالسعودية :

ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025

تباع سيارة ميني كوبر JCW كنتريمان موديل 2025 بالسعودية بسعر 179.606 ألف ريال .

