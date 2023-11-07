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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وموفرة.. طريقة عمل ميني بيتزا

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

طريقة عمل ميني بيتزا، ميني بيتزا من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لتقديمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن طريقة عمل ميني بيتزا.

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مقادير ميني بيتزا  

3 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1معلقة صغيره بيكنج بودر 
ماء دافئ للعجن حسب الطلب
ربع  كوب زيت
ذرة ملح 
الحشوة  ( حسب الرغبه )
صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة
مكعبات فلفل اخضر
ميكس جبن 
زيتون اسود
زيتون اخضر
مكعبات طماطم صغيره 


طريقة عمل ميني بيتزا  

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ ونضيف الملح والزيت والبيكنج بودر، ونعجن بالدقيق إلى أن تتكون عجينة طرية وناعمة لا تلتصق باليد، وتغطي وتترك لتخمر لمدة ساعة. 
افردي العجينة وقطعيها بالقطاعة إلى دوائر، وضعي صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون
(الحشو حسب الرغبة) واخبزي البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من تحت وتذوب الجبنة.

طريقة عمل ميني بيتزا المقادير لطريقة عمل ميني بيتزا ربع كوب زيت صلصة الطماطم زيتون أخضر كوب دقيق ​​​​​​​health

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