نصائح للوقاية من التهاب السحايا.. احذري مرطبات الشفاه المستعملة

الالتهاب السحائي هو مرض يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي بالالتهابات،أغلب حالات التهاب السحايا تنتج عن عدوى فيروسية،ولكن العدوى البكتيرية أو الطفيلية أو بعض الفطريات قد تحدث أحيانًا.

كشف موقع هيلثي عن نصائح للوقاية من التهاب السحايا، يمكنك اتباع هذه الإرشادات :

التطعيم: يعتبر التطعيم ضد الالتهاب السحائي أحد أهم وسائل الوقاية. تحدث مراجعة مع طبيبك للتأكد من أن لديك جميع التطعيمات الموصى بها وفقًا للبرنامج الوطني للتطعيم.

النظافة الشخصية: حافظ على نظافة شخصية جيدة، مثل غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء الدافئ والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. تجنب لمس الأنف والفم والعينين باليدين غير المغسولتين.

تجنب الاتصال المباشر: حاول تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين بالتهاب السحايا، مثل تجنب مشاركة الأطباق والأكواب والملاعق والمناشف الشخصية.

تجنب مرطبات الشفاه المستعملة: تجنب استخدام أو مشاركة مرطبات الشفاه المستعملة مع الآخرين. يمكن أن تنقل مرطبات الشفاه الفيروسات والجراثيم من شخص لآخر، مما يزيد من خطر العدوى.

تقوية جهاز المناعة: حافظ على نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة. قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام وحافظ على نوم جيد وتقليل التوتر، حيث يساهم كل ذلك في تعزيز جهاز المناعة.

الوقاية في الأماكن المزدحمة: حاول تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة، خاصة إذا كان هناك تفشي للتهاب السحايا في المنطقة الخاصة بك.

الاستشارة الطبية: إذا كنت تعتقدين أنك قد تكون معرضة للعدوى أو إذا كانت لديك أعراض تشير إلى التهاب السحايا، فيجب عليك استشارة الطبيب فورًا للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

تذكر أن هذه الإرشادات هي للوقاية العامة، وإذا كانت لديك مخاوف أو استفسارات خاصة، فمن الأفضل استشارة مقدم الرعاية الصحية المختص.