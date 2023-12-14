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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات يابانية جديدة سعرها أقل من مليون جنيه

سيارات يابانية جديدة
سيارات يابانية جديدة سعرها أقل من مليون جنيه | تعرف عليهم

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من الإصدارات الجديدة التي يبحث عنها جميع فئات المجتمع المصري ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومن ضمن تلك السيارات  تويوتا كورولا ، وسوزوكى بالينو، وميتسوبيشي ميراج ، وتويوتا بيلتا، ونيسان قشقاي .

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1- تويوتا كورولا موديل 2024 :

تويوتا كورولا موديل 2024

قوة سيارة تويوتا كورولا السيدان تصل الي 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر 925 ألف جنيه .

2- سوزوكى بالينو الهاتشباك موديل 2023 :

سوزوكى بالينو الهاتشباك موديل 2023

عزم دوران سوزوكى بالينو موديل 2023 الهاتشباك يصل الي 130 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1400 سي سي ، وتنتج قوة 95 حصان، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

تتواجد سيارة سوزوكى بالينو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الرسمي الي 799 ألف جنيه، بدون زيادات .

3- تويوتا بيلتا موديل 2023 السيدان :

 تويوتا بيلتا موديل 2023 السيدان

تحصل سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 السيدان علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 103 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر .

سعر سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري يصل الي 695 ألف جنيه .

4- ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك الصغيرة :

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك الصغيرة

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي وتنتج عزم دوران 100 نيوتن/متر، وبها قوة 76 حصان .

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك الصغيرة داخل سوق السيارات المصري 685 ألف جنيه بدون أوفر برايس .

5- نيسان قشقاي موديل 2022 الكروس أوفر :

 نيسان قشقاي موديل 2022 الكروس أوفر

تحتاج سيارة  نيسان قشقاي موديل 2022 الكروس أوفر من الوقود الي 6.1 لتر من اجل قطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 148 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر .

تظهر سيارة  نيسان قشقاي موديل 2022 الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري بسعر 659 ألف جنيه بدون زيادات .

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