شاهد.. رولز رويس كولينان المعدلة

كشفت شركة سبوفيك المتخصصة في تعديل السيارات عن سيارة رولز رويس كولينان المعدلة، وتنتمي رويس كولينان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية الفاخرة .

رولز رويس كولينان المعدلة

تحتوي سيارة رولز رويس كولينان المعدلة علي باقة بنية عريضة، وتتكون من مئزر أمامي ضخم ومئزر خلفي، بجانب سبويلر خلفي كبير، وقسمات مفتولة العضلات تظهر على توسعة الرفارف.

رولز رويس كولينان المعدلة

يصل عرض سيارة رولز رويس كولينان المعدلة إلى 2.12 متر، ويبلغ طولها 5.34 متر، وبها عجلات ضخمة مقاس 24 بوصة مقدمة من شركة Vossen، وزاد تقليص الخلوص الأرضي للسيارة حوالي 40 مم من خصائصها الأيروديناميكية.

- محرك رولز رويس كولينان المعدلة :

رولز رويس كولينان المعدلة

تحتوي سيارة رولز رويس كولينان المعدلة علي محرك 12 سلندر سعه 6700 سي سي تيربو، وتخرج قوة 707 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 1060 نيوتن/متر.

رولز رويس كولينان المعدلة

تتسارع رولز رويس كولينان المعدلة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .