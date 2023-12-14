عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. رولز رويس كولينان المعدلة

رولز رويس كولينان
رولز رويس كولينان المعدلة

كشفت شركة سبوفيك  المتخصصة في تعديل السيارات عن سيارة رولز رويس كولينان المعدلة، وتنتمي رويس كولينان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية الفاخرة .

رولز رويس كولينان المعدلة

سيارات مستعملة تحت 220 ألف جنيه

سعرها 200 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارات سكودا في مصر

تحتوي سيارة  رولز رويس كولينان المعدلة علي باقة بنية عريضة، وتتكون من مئزر أمامي ضخم ومئزر خلفي، بجانب سبويلر خلفي كبير، وقسمات مفتولة العضلات تظهر على توسعة الرفارف.

رولز رويس كولينان المعدلة

يصل عرض سيارة رولز رويس كولينان المعدلة إلى 2.12 متر، ويبلغ طولها 5.34 متر، وبها عجلات ضخمة مقاس 24 بوصة مقدمة من شركة Vossen، وزاد تقليص الخلوص الأرضي للسيارة حوالي 40 مم من خصائصها الأيروديناميكية.

- محرك رولز رويس كولينان المعدلة :

رولز رويس كولينان المعدلة

تحتوي سيارة  رولز رويس كولينان المعدلة علي محرك 12 سلندر سعه 6700 سي سي تيربو، وتخرج قوة 707 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 1060 نيوتن/متر.

رولز رويس كولينان المعدلة

تتسارع رولز رويس كولينان المعدلة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

 

سبوفيك تعديل السيارات رولز رويس كولينان رويس كولينان المعدلة السيارات الـ SUV الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

موضوعات متعلقة

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة.. تعرف عليه| تفاصيل

الجيل الرابع من سوزوكي سويفت يظهر رسيما

سكودا إنياك العائلية الجديدة تباع بهذا السعر

نيسان صني أوتوماتيك بسعر مغرٍ| صور

سيارات 2024 بالسعر الرسمي دون زيادات

مرسيدس AMG CLE 53 الكوبيه الجديدة| صور

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة | تفاصيل

طريقة استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

ترشيحاتنا

اليابان تختبر «سيارة أجرة طائرة».. ومعايير السلامة قيد المناقشة |شاهد

ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع «ميركافا»

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مودرن فيوتشر بالدوري الممتاز

مدرب فولهام: تعلمت من فيتوريا وكيروش.. والشناوي كان لديه فرصة للاحتراف

صحف السعودية| وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود.. وغزة تواجه عاصفة كاملة من الأمراض الفتاكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ