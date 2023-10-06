عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى 5 سيارات موديل 2023 في الامارات.. منها رولز رويس وبنتلي

اغلى سيارات في السوق
اغلى سيارات في السوق الاماراتي

يضم السوق الاماراتي عدد كبير من السيارات الفارهة، والتي تحتوي على الكثير من التجهيزات المميزة، مما يزيد من سعرها مقارنة بالعديد من الطرازات الاخرى، ولعل من ابرز هذه الاصدارات هي سيارات شركة رولز رويس بالاضافة إلى سيارات بنتلي وغيرها مثل بوجاتي الخارقة ومكلارين.

أرخص كروس أوفر من ستروين موديل 2024 .. صور

أرخص سيارة زيرو في مبادرة الإحلال.. سعرها مناسب

أغلى سيارة BMW في مصر.. سعرها 10 مليون جنيه فقط

5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024 .. تبدأ من مليون 800 الف

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار اغلى 5 سيارات في السوق الاماراتي بين موديلات 2023.

رولز رويس داون

1 -  رولز رويس داون

 

يصل سعر السيارة رولز رويس داون 2023 إلى 2 مليون و740 الف درهم، وتمتلك هذه السيارة محرك من 12 اسطوانة، سعة 6600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 563 حصان، و820 نيوتن متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم في الساعة خلال 5 ثواني.

بوجاتي تشيرون

2 – بوجاتي تشيرون

 

تقدم السيارة بوجاتي تشيرون بقيمة سعرية تتراوح بين 13 مليون و220 الف درهم و14 مليون و50 الف درهم، وتعد هذه السيارة واحدة من افخم واسرع السيارات حول العالم، حيث يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية فقط، نسبة إلى قوة محركها صاحب الـ 16 اسطوانة، والذي يضخ 1578 حصان و1600 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الدفع الكلي، وسرعة قصوى تصل إلى 440 كم/س.

رولز رويس فانتوم 

3 – رولز رويس فانتوم 

 

يبلغ سعر السيارة رولز رويس فانتوم 2023 نحو 2 مليون و50 الف درهم، حيث تقدم السيارة بمحرك سعة 6700 سي سي، بقوة 563 حصان و900 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال فترة زمنية مدتها 5.3 ثانية.

بنتلي كونتينينتال جي تي

4 - بنتلي كونتينينتال جي تي

 

تقدم السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي بسعر مليون و250 الف درهم للفئة عالية التجهيزات، حيث يتم طرحها بمحرك 12 سلندر، سعة 6000 سي سي، بقوة 567 حصان، و700 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 314 كم/س، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.7 ثانية، وناقل سرعات أوتوماتيك "دفع كلي".

ماكلارين سيينا 

5 – ماكلارين سيينا 

 

طرحت السيارة ماكلارين سيينا 2023 عبر فئة واحدة، وبسعر يبلغ 4 مليون و580 الف درهم، ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 800 حصان و800 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 335 كم/س.

سيارات اغلى 5 سيارات اسعار اغلى 5 سيارات الامارات تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

موضوعات متعلقة

5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024 .. تبدأ من مليون 800 الف

لامبورجيني هوراكان STO تحصل على تعديلات قوية من فورستاينر .. صور

بدون زيادة .. سعر جاك j7 موديل 2024

سوزوكي سويفت "كسر زيرو" 2022 بهذا السعر

أسعار جلوري 330S الجديدة ذات الـ 7 مقاعد .. صور

تبدأ من 669 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية "زيرو" في مصر

أقل سعر في مصر.. اشترِ هاتشباك يابانية زيرو

بـ 175 ألف جنيه.. اشتر ديهاتسو تريوس أوتوماتيك

ترشيحاتنا

معاكم شهرين.. رسالة هامة من الرئيس السيسي لـ المحافظين

150 جنيه.. بشري سارة لأصحاب المعاشات بنقابة المهندسين| تفاصيل

السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وزير الخارجية: استلهام روح أكتوبر النضالية يضخ طاقة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

تفشٍ قاسٍ لـ حمى الضنك.. الصحة العالمية تكشف عن "تهديد كبير" للعالم

سلع غذائية بأسعار مخفضة 25%.. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم لـ "صدى البلد": حصلت على وسام عبد الناصر كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية .. وكنت مسئولاً عن عبور القوات في حرب أكتوبر

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ