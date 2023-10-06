أغلى 5 سيارات موديل 2023 في الامارات.. منها رولز رويس وبنتلي

يضم السوق الاماراتي عدد كبير من السيارات الفارهة، والتي تحتوي على الكثير من التجهيزات المميزة، مما يزيد من سعرها مقارنة بالعديد من الطرازات الاخرى، ولعل من ابرز هذه الاصدارات هي سيارات شركة رولز رويس بالاضافة إلى سيارات بنتلي وغيرها مثل بوجاتي الخارقة ومكلارين.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار اغلى 5 سيارات في السوق الاماراتي بين موديلات 2023.

رولز رويس داون

1 - رولز رويس داون

يصل سعر السيارة رولز رويس داون 2023 إلى 2 مليون و740 الف درهم، وتمتلك هذه السيارة محرك من 12 اسطوانة، سعة 6600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 563 حصان، و820 نيوتن متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم في الساعة خلال 5 ثواني.

بوجاتي تشيرون

2 – بوجاتي تشيرون

تقدم السيارة بوجاتي تشيرون بقيمة سعرية تتراوح بين 13 مليون و220 الف درهم و14 مليون و50 الف درهم، وتعد هذه السيارة واحدة من افخم واسرع السيارات حول العالم، حيث يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية فقط، نسبة إلى قوة محركها صاحب الـ 16 اسطوانة، والذي يضخ 1578 حصان و1600 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الدفع الكلي، وسرعة قصوى تصل إلى 440 كم/س.

رولز رويس فانتوم

3 – رولز رويس فانتوم

يبلغ سعر السيارة رولز رويس فانتوم 2023 نحو 2 مليون و50 الف درهم، حيث تقدم السيارة بمحرك سعة 6700 سي سي، بقوة 563 حصان و900 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال فترة زمنية مدتها 5.3 ثانية.

بنتلي كونتينينتال جي تي

4 - بنتلي كونتينينتال جي تي

تقدم السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي بسعر مليون و250 الف درهم للفئة عالية التجهيزات، حيث يتم طرحها بمحرك 12 سلندر، سعة 6000 سي سي، بقوة 567 حصان، و700 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 314 كم/س، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.7 ثانية، وناقل سرعات أوتوماتيك "دفع كلي".

ماكلارين سيينا

5 – ماكلارين سيينا

طرحت السيارة ماكلارين سيينا 2023 عبر فئة واحدة، وبسعر يبلغ 4 مليون و580 الف درهم، ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 800 حصان و800 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 335 كم/س.