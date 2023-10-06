5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024 .. تبدأ من مليون 800 الف

يحتوي السوق المصري على الكثير من اصدارات BMW، حيث تعزز من تواجدها محليًا عبر باقة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الهيكيلي بين السيدان والهاشتباك والرياضية متعددة الاستخدام، أومن ناحية القدرات الفنية والتجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024

5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024

1 - بي ام دبليو 118

تقدم السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 بسعر 1,850,000 جنيه ، وتعد هذه السيارة هي ارخص اصدارات العلامة التجارية الالمانية في مصر، وتقدم السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 136 حصان، و220 نيوتن متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، وزمن للتسارع يبلغ 8.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024

2 - بي ام دبليو 218 i

تبدأ اسعار السيارة بي ام دبليو 218 i موديل 2024 من 1,950,000 جنيه، وذلك للفئة الاولى ADVANTAGE، والتي تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة 140 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 8.7 ثانية، واستهلاك للوقود يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024

3 - بي ام دبليو X1

تتراوح اسعار السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 بين 2,250,000 جنيه و 2,500,000 جنيه، وتقدم الفئتين بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 140 حصان، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 208 كيلومتر/ساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.

5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024

4 - بي ام دبليو X3

تقدم السيارة بي ام دبليو X3 موديل 2024 بسعر يبلغ 3,800,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 2000 سي سي، بقوة 252 حصان، و350 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 235 كم/س، وناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 8 نقلات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 6.6 ثانية.

5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024

5 - بي ام دبليو X4

يصل سعر السيارة بي ام دبليو X4 إلى 4,200,000 جنيه، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.3 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 252 حصان، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة.