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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيارة BMW 320 الجديدة في مصر

320 BMW
320 BMW

تتميز العلامة التجارية الألمانية BMW بتقديم باقة من السيارات الفاخرة في السوق المصري، ومن أبرز إصداراتها في فئة السيدان، سيار 320 BMW موديل 2023، وتتوفر بعدة فئات.

320 BMW

محرك السيارة 320 BMW موديل 2023

تتوفر السيارة 320 BMW موديل 2023 بـ 3 أنواع من المحرك:

المحرك الأول: يضخ قوة تصل الى 170 حصانا، سعة 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر،  ونظام دفع حلفي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات،  وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.1 ثانية.

320 BMW

المحرك الثاني: يضخ قوة تصل الى 258 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، ونظام دفع حلفي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 400 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 5.9 ثانية.

 

المحرك الثالث: يضخ قوة تصل الى 510 حصانا، ونظام دفع حلفي للعجلات، سعة 3000 سي سي تيربو، 6 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

320 BMW

أسعار السيارة 320 BMW موديل 2023

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة الأولى ADVANTAGE بقيمة قدرها 2,150,000 جنيه.

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بقيمة قدرها 2,300,000 جنيه.   

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 2,400,000 جنيه.

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة الرابعة M SPORT بقيمة قدرها 3,100,000 جنيه.

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة الخامسة M340I XDRIVE بقيمة قدرها 3,500,000 جنيه.

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة الخامسة M340I XDRIVE بقيمة قدرها 4,200,000 جنيه.

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة السادسة M3 بقيمة قدرها 6,600,000 جنيه.

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة السابعة M3 COMPETITION بقيمة قدرها 7,500,000 جنيه.

سيارة 320 BMW موديل 2023 الفئة السابعة COMPETITION X DRIVE بقيمة قدرها 7,800,000 جنيه.

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