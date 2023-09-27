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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها 120 ألف جنيه.. اشتر أرخص سيارات هيونداي

هيونداي أكسنت موديل
هيونداي أكسنت موديل 2006

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

 

تعتبر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 أحد أشهر السيارات المستعملة في السوق المصري، وذلك بفضل أسعارها المناسبة وتوفر ورخص ثمن قطع غيارها. 

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006

تتوفر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات كما يتوفر لها ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتسمح لها هذه المواصفات ببلوغ سرعة قصوى تصل الي 176 كم في الساعة.

 

تأتي السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 112 حصانا، عند 6000 لفة و145 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة.

 

 تتسارع السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 12 ثانية بينما تتسارع النسخة المزودة بناقل حركة يدوي في غضون 9.4 ثانية، مع استهلاك وقود يقدر بـ 7 لترات لكل 100 كم، كما يبلغ وزن السيارة 1150 كجم.

هيونداي أكسنت موديل 2006 

أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 مستعملة

يبدأ سعر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه،  وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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