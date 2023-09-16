أغلى سيارة BMW في مصر.. سعرها 10 مليون جنيه فقط

تقدم BMW الالمانية عدد كبير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، وعلى رأسها اصدارات الفئة السابعة الفارهة، حيث تتميز تلك الفئة بقدرات فريدة وعالية الاداء، بالاضافة إلى تصميم خارجي من اطلالة السيدان المميزة، إلى جانب عدد من التجهيزات الفنية والتقنية.

BMW الفئة السابعة موديل 2023

وتقترب الفئة الثالثة 760I XDRIVE موديل 2023 من حاجر الـ 10 مليون جنيه، حيث يبلغ سعرها الرسمي نحو 9 مليون و600 الف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة I7 XDRIVE60 نحو 8 مليون جنيه، وتقدم الفئة الاولى والارخص سعرًا بين هؤلاء بقيمة رسمية بلغت 7 مليون و700 الف جنيه.

BMW الفئة السابعة موديل 2023

وفيما يلي يقدمموقع "صدى البلد" الاخباري ابرز المواصفات الفنية لاصدارات BMW الفئة السابعة موديل 2023 المطروحة في السوق المصري

تقدم الفئة عالية التجهيزات بمحرك 4400 سي سي تيربو، 8 سلندر، حيث يمكنه ضخ 544 حصانا، و750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار "دفع رباعي"، وسرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتر في الساعة، إلى جانب مدة تسارع تقدر بـ 4.2 ثانية فقط، وهي المدة الكافية للانطلاق من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/س.

BMW الفئة السابعة موديل 2023

اما عن الفئة الاولى فتأتي بمحرك 3000 سي سي "تيربو" 6 سلندر، بقوة انتاجية بلغت 380 حصان، و520 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكية، ومدة تسارع قدرها 5.4 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.