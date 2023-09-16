عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة BMW في مصر.. سعرها 10 مليون جنيه فقط

BMW الفئة السابعة
BMW الفئة السابعة موديل 2023

تقدم BMW الالمانية عدد كبير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، وعلى رأسها اصدارات الفئة السابعة الفارهة، حيث تتميز تلك الفئة بقدرات فريدة وعالية الاداء، بالاضافة إلى تصميم خارجي من اطلالة السيدان المميزة، إلى جانب عدد من التجهيزات الفنية والتقنية.

سعر BMW M340I XDRIVE موديل 2024 بمصر .. الأسرع في فئتها

اشتري BMW 520 موديل 2023 بأرخص سعر.. صور

أرخص SUV تقدمها BMW في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

بهذا السعر .. اركب BMW X2 موديل 2023 في مصر

BMW الفئة السابعة موديل 2023

وتقترب الفئة الثالثة 760I XDRIVE موديل 2023 من حاجر الـ 10 مليون جنيه، حيث يبلغ سعرها الرسمي نحو 9 مليون و600 الف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة I7 XDRIVE60 نحو 8 مليون جنيه، وتقدم الفئة الاولى والارخص سعرًا بين هؤلاء بقيمة رسمية بلغت 7 مليون و700 الف جنيه.

BMW الفئة السابعة موديل 2023

وفيما يلي يقدمموقع "صدى البلد" الاخباري ابرز المواصفات الفنية لاصدارات BMW الفئة السابعة موديل 2023 المطروحة في السوق المصري

 

تقدم الفئة عالية التجهيزات بمحرك 4400 سي سي تيربو، 8 سلندر، حيث يمكنه ضخ 544 حصانا، و750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار "دفع رباعي"، وسرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتر في الساعة، إلى جانب مدة تسارع تقدر بـ 4.2 ثانية فقط، وهي المدة الكافية للانطلاق من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/س.

BMW الفئة السابعة موديل 2023

اما عن الفئة الاولى فتأتي بمحرك 3000 سي سي "تيربو" 6 سلندر، بقوة انتاجية بلغت 380 حصان، و520 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكية، ومدة تسارع قدرها 5.4 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

BMW الفئة السابعة موديل 2023
BMW تقنية الفيديو الفئة السابعة الفئة السابعة موديل 2023 اسعار BMW اسعار BMW الفئة السابعة اسعار BMW الفئة السابعة 2023 اسعار BMW الفئة السابعة 2023 مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

موضوعات متعلقة

جيتور X70 موديل 2024 الجديدة في مصر بهذا السعر

أسعار شيري تيجو 8 برو العائلية موديل 2024 | صور

بـ 230 ألف جنيه فقط .. اركب بريليانس FRV أوتوماتيك

مين الأحسن .. شيري تيجو 3 ولا MG ZS

أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر .. تفاصيل وأسعار

سعر BMW M340I XDRIVE موديل 2024 بمصر .. الأسرع في فئتها

سعر لن يعوض .. شيري الكهربائية "EQ7" الجديدة

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024.. صور

ترشيحاتنا

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كتف الأهلي .. إبراهيم عبد الجواد يهاجم حكم مباراة السوبر الإفريقي

أزمة مياه في اليونان منذ 12 يوما

بنك التنمية الصيني يتيح لمصر 8 مليارات يوان لتمويل التجارة بين البلدين

بينهم منزل زيلينسكي.. بيع 100 عقار مرة واحدة في القرم بأمر روسي

أغلى سيارة BMW في مصر.. سعرها 10 مليون جنيه فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خرافي.. ساعة ياسمين صبري في دبي تثير الجدل

أعراض الحمل في الشهر الثالث.. التقلصات والإنتفاخ أبرزها 

هل يمكن لجراحة السمنة أن تخفف من وزنك بشكل دائم؟ تفاصيل صادمة

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

فيديو

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ