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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها اللاعب ماورو إيكاردي

مواصفات رولز رويس
مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها الأعب ماورو إيكاردي

كشفت شركة رولز رويس سابقا عن إنتاج 3 سيارات فقط من سيارة رولز رويس بوت تيل ، حيث تعتبر رولز رويس بوت تيل هي اغلي سيارة في العالم .

 مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها الأعب ماورو إيكاردي

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- سعه محرك رولز رويس بوت تيل :

 مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها الأعب ماورو إيكاردي

تحصل سيارة  رولز رويس بوت تيل علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6700 سي سي تيربو، وتنتج قوة 600 حصان .

- من يمتلك النسخة الثانية من رولز رويس بوت تيل :

وبناء علي ذلك قام اللاعب  ماورو إيكاردي الأرجنتيني الذى يبلغ عمرة 30 سنه بشراء النسخة الثانية من سيارة رولز رويس بوت تيل ذات اللون الذهبي الوردي .

 مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها الأعب ماورو إيكاردي

ظهرة السيارة الأولي من  رولز رويس بوت تيل باللون الأزرق والثانية ظهرة باللون الذهبي الوردي ، وحتي الآن لم يتم الكشف عن النسخة الثالثة من السيارة .

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