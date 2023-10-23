مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها اللاعب ماورو إيكاردي

كشفت شركة رولز رويس سابقا عن إنتاج 3 سيارات فقط من سيارة رولز رويس بوت تيل ، حيث تعتبر رولز رويس بوت تيل هي اغلي سيارة في العالم .
- سعه محرك رولز رويس بوت تيل :
تحصل سيارة رولز رويس بوت تيل علي قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6700 سي سي تيربو، وتنتج قوة 600 حصان .
- من يمتلك النسخة الثانية من رولز رويس بوت تيل :
وبناء علي ذلك قام اللاعب ماورو إيكاردي الأرجنتيني الذى يبلغ عمرة 30 سنه بشراء النسخة الثانية من سيارة رولز رويس بوت تيل ذات اللون الذهبي الوردي .
ظهرة السيارة الأولي من رولز رويس بوت تيل باللون الأزرق والثانية ظهرة باللون الذهبي الوردي ، وحتي الآن لم يتم الكشف عن النسخة الثالثة من السيارة .