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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأغلى في العالم.. شاهد أحدث إبداعات رولز رويس

صدى البلد

تصدرت السيارة رولز رويس بوت تيل Boat Tail قائمة السيارات الجديدة الأغلى في العالم، ويرجع ذلك لتميز السيارة بالعديد من التجهيزات الأنيقة، مثل استخدام المعادن النادرة والأحجار الكريمة والجلود باهظة الثمن.

 رولز رويس Boat Tail

وتمنح رولز رويس Boat Tail تأشيرة العودة للعلامة البريطانية الى ريادة السيارات الفاخرة، حيث تعد خلفاً لسيارة Sweptail موديل 2017، وتتميز بتصميم خارجي فريد من لونين، وتشطيبات راقية مخصوصة من الداخل، ومقصورة فاخرة مزودة بجناح استضافة "ريسبشن" يحتوي على ثلاجة.

 

تتميز سيارات العلامة البريطانية الفاخرة رولز رويس بإصداراتها الأرستقراطية الفارهة، ودائما ما تتصدر قوائم السيارات الجديدة الأغلى في العالم بفضل تصميماتها المميزة وتجهيزاتها الفاخرة، وتعتبر مجموعة BMW الألمانية الشركة الأم لرولز رويس.

 

استوحت العلامة التجارية التصميم الشبيه بـ "ذيل القارب" من السيارات الكلاسيكية إنتاج حقبة عشرينيات و ثلاثينيات القرن الماضي،  فخلال هذه السنوات  كانت السيارات الفاخرة تُصمم أحيانًا بنهايات خلفية مدببة إلى حد يشبه خلفية القوارب.

 رولز رويس Boat Tail

مواصفات رولز رويس Boat Tail:

تعتمد السيارة رولز رويس Boat Tail على محرك V12 بسعة 6.7 لتر، ومزود بشاحن توربيني مزدوج، ويولد قوة ما بين 563 حصان و 600 حصان، ولم تكشف الشركة أرقام عزم الدوران والسرعة القصوى للسيارة.

وتتميز رولز رويس Boat Tail المصنوعة يدويًا بتصميم مبتكر وغريب، صمم لأحد العملاء الذي يعمل هو وعائلته في صناعة اللؤلؤ، وتقول الشركة إن السيارة "تم ابتكارها بهذا الشكل إجلالًا و احترما و لتخليد ذكرى والد العميل".

 

 رولز رويس Boat Tail

أسعار السيارة رولز رويس Boat Tail :

يبلغ سعر السيارة رولز رويس Boat Tail نحو 28 مليون دولار، وتتصدر قائمة أغلى السيارات الجديدة في العالم.

 

Boat Tail Boat BMW ذيل القارب رولز رويس Sweptail

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