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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سبورتاج 2024 هايبرد بالسعودية .. تفاصيل الـ 3 فئات

سعر كيا سبورتاج موديل
سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

كشفت شركة كيا الكورية عن سعر سياراتها الجديدة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالمملكة العربية السعودية، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

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- مواصفات كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد :

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالعديد من المميزات منها وسائد هوائية مثبتة على المقعد والمصابيح الأمامية بتقنية LED ، وزجاج معزول للخصوصية ، وجنوط معدنية مقاس 17 بوصه، ومجموعة عدادات رقمية ، وشاشة مقاس 12.2 بوصه .

- محرك كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد :

مقصورة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو ، وتمتلك زوج من المحركات الكهربائية تستمد طاقتها من بطارية صغيرة سعه 1.49 كيلوواط ، وتنتج قوة مجمعة تصل الي  227 حصان ، وبها عزم دوران يصل الي 350 نيوتن / متر .

- سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية :

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

تباع الفئة الأولي سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية بسعر  111.056 ألف ريال سعودي ، والفئة الثانية بسعر  124.931 ألف ريال سعودي، ويصل سعر الفئة الثالثة الي 144.431 ألف ريال سعودي .
 

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