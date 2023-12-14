سعر سبورتاج 2024 هايبرد بالسعودية .. تفاصيل الـ 3 فئات

كشفت شركة كيا الكورية عن سعر سياراتها الجديدة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالمملكة العربية السعودية، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

- مواصفات كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد :

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالعديد من المميزات منها وسائد هوائية مثبتة على المقعد والمصابيح الأمامية بتقنية LED ، وزجاج معزول للخصوصية ، وجنوط معدنية مقاس 17 بوصه، ومجموعة عدادات رقمية ، وشاشة مقاس 12.2 بوصه .

- محرك كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد :

مقصورة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو ، وتمتلك زوج من المحركات الكهربائية تستمد طاقتها من بطارية صغيرة سعه 1.49 كيلوواط ، وتنتج قوة مجمعة تصل الي 227 حصان ، وبها عزم دوران يصل الي 350 نيوتن / متر .

- سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية :

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية

تباع الفئة الأولي سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الهايبرد بالسعودية بسعر 111.056 ألف ريال سعودي ، والفئة الثانية بسعر 124.931 ألف ريال سعودي، ويصل سعر الفئة الثالثة الي 144.431 ألف ريال سعودي .

