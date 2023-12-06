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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. فولكس فاجن باسات بخصم يصل إلى 70%

فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات

تتميز العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن بباقة من أقوى الإصدارات في السوق المصري، من بينها فولكس فاجن باسات، وشهدت السيارة تخفيضا كبيرا يصل الى 70% ضمن مبادرة استيراد السيارات للمغتربين.

فولكس فاجن باسات

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

فولكس فاجن باسات

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فولكس فاجن باسات

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة فولكس فاجن باسات الفئة الكاملة

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 نحو 7,134 دولارا.

 

فيات تيبو الوديعة البنكية فيات تيبو المغتربين فولكس فاجن باسات

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