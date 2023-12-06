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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف المواعيد المناسبة لتغيير زيت ناقل الحركة

صدى البلد

يهتم سائق السيارة بتغيير زيت المحرك خلال فترات زمنية متقاربة، لكن القليل يعلم أن زيت ناقل الحركة يحتاج هو الآخر للتغيير من وقت لآخر بسبب الحرارة التي تتولد داخل علبة السرعة في السيارة وتلفه من الاحتكاكات الميكانيكية وقلة لزوجته مع الوقت، وعدم قدرته على أداء عمله بشكل صحيح.

 

يعتبر ناقل الحركة من أهم الأجزاء داخل السيارة ولا يمكن الاستغناء عنه، ويعتبر مسؤولا عن نقل الطاقة التي يولدها المحرك إلى العجلات، ولولاه فلا يمكن للسيارة أن تتحرك نهائيًا.

 

تغيير زيت ناقل الحركة اليدوي

ينصح بتغيير زيت ناقل الحركة اليدوي في مسافة من 50 ألف كيلو إلى 80 ألف كيلو وذلك يرجع الى حالة السيارة سواء جديدة أو قديمة، ومستوى تعامل السائق معها، فإذا كانت السيارة كثيرة الاستعمال ينصح بتغيير الزيت كل 30 ألف كيلومتر على الأقل، وخاصة السيارات المستخدمة داخل المدن.

 

تغيير زيت ناقل الحركة الأتوماتيكي

تختلف الفترة الزمنية من سيارة لآخرى، ومثال على ذلك السيارات التي تحتوي على ناقل الحركة الأوتوماتيكي فهي تنتج حرارة أعلى بداخلها وهذا يؤدي الى إنتاج المزيد من الكربون داخل علبة السرعة وبالتالي هذا يؤدي الى تلوث الزيت وفقدانه الكثير من جودته بسرعة، وينصح بتغيير الزيت في مسافة لا تتعدى 50 ألف كيلومتر.

 

 

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