شاهد.. ظهور بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 لأول مرة على الطريق

ظهرة سيارة بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 خلال اختبارها ، وتم رصدها وهي تختبر رسيماً علي الطريق، وستقدم سيارة بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 بناقل حركة أوتوماتيك علي عكس سابقتها .

محرك بي إم دبليو M2 CS موديل 2025

ستدخل سيارة بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 في مرحلة الإنتاج في شهر أغسطس من عام 2025، وسيتم تصنيع السيارة لمدة عام واحد فقط، وسيتم الانتهاء من تصنيعها تماماً في يوليو من عام 2026.

محرك بي إم دبليو M2 CS موديل 2025

ستحصل سيارة بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 علي تحديث منتصف الدورة، كما حدث مع سيارة F87، ستأتي بي إم دبليو M2 CS بسقف من ألياف الكربون، ومقاعد دلو، وعجلة قيادة مكسوة بالكانتارا .

- محرك بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 :

محرك بي إم دبليو M2 CS موديل 2025

ستحصل سيارة بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 علي قوتها من محرك S58 مكون من 6 سلندر سعه 3000 سي سي تيربو، وستنتج 500 حصان .