شاهد| ميني كونتري تعلن عن سيارتها الجديدة John Cooper Works

أعلنت شركة ميني التابعة لمجموعة بي إم دبليو عن إصدارها الجديد ميني كونتري John Cooper Works الجديدة، وتظهر كونتري الجديدة بشكل مميز وبقوة محرك هائلة .

ميني كونتري John Cooper Works الجديدة

- محرك ميني كونتري John Cooper Works :

ميني كونتري John Cooper Works الجديدة

تستمد سيارة ميني كونتري John Cooper Works قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، سعه 2000 سي سي ، ينتج قوة 300 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية ، وتصل سرعها القصوى الي 250 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات ميني كونتري John Cooper Works :

ميني كونتري John Cooper Works الجديدة

تمتلك سيارة ميني كونتري John Cooper Works الجديدة طلاء باللون الرمادي ، تظهر بمقدمة متطورة ومحدثة تماما، وتتباين الألوان على غطاء المرايات، والسقف، وفتحات التهوية، وسروج المكابح، وبها مصابيح أمامية بـ تصميم خاص .

ميني كونتري John Cooper Works الجديدة

وتم إعادة تصميم شبك المبرد ، وأشرطة الزينة، وبها سبويلر خلفي، ومخارج لـ نظام العادم الرباعية، وبها عجلات ذات مظهر خاص مقاس 20 بوصه، وبها شاشة OLED مستديرة، وبها نظام ملاحي، ووظائف لإعادة ضبط الإضاءة المحيطية، وكاميرات، ومستشعرات الموجات فوق الصوتية، وبها نظام القيادة الآلي حتى سرعة 60 كم/ساعة .