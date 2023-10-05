مقارنة بين مينى كانترى مان و بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2024

اقتربت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 من بعضها البعض ، وذلك بسبب عدم استقرار أسعار السيارات عالميا، وذلك يعود الي المشكلات التي واجها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وعدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين مينى كانترى مان و بي إم دبليو 118 الهاتشباك موديل 2024 :

مينى كانترى مان موديل 2024



1- مينى كانترى مان موديل 2024 :

تتسارع مينى كانترى مان موديل 2024 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتصل قوة سيارة مينى كانترى مان الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 192 حصان، وعزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 222 كم/ساعة .

- سعر مينى كانترى مان الهاتشباك :

مينى كانترى مان موديل 2024

تتوافر سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 960 ألف جنيه للفئة الثانية .



2- بي إم دبليو 118 موديل 2024 :

بي إم دبليو 118 موديل 2024



قوة بي إم دبليو 118 موديل 2024 تصل الي 136 حصان، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعة بي إم دبليو 118 القصوى الي 210 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر .

- سعر بي إم دبليو 118 الهاتشباك :

بي إم دبليو 118 موديل 2024

تباع سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه للفئة الثانية .