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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| ميني كوبر 2025 تظهر لأول مرة

ميني كوبر الكهربائية الجديدة
ميني كوبر الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة ميني عن سياراتها الجديدة ميني كوبر الكهربائية ، وتنتمي ميني كوبر الكهربائية الجديدة الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحتوي سيارة ميني الكهربائية علي بابين فقط .

سيارة  ميني كوبر الكهربائية الجديدة

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تحتوي سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة علي سقف مكشوف ويمكن تغطيته بالقماش ، ولا تحتوي كوبر الكهربائية الجديدة علي مؤخرة كبيرة .

ميني كوبر الكهربائية الجديدة

الطراز الجديد من ميني كوبر يحتوي على مقاعد خلفية، وتم تحديث مجموعة المصابيح الخلفية لتناسب مظهر المثلث الموجود في السيارة الكهربائية، وتحتوي علي نفس نظام المعلومات والترفيه الذكي المستدير الذي ظهر لأول مرة في الطراز الكهربائي .

تمتلك ميني كوبر الجديدة مخرج عادم واحد في منتصف السيارة، ولكن من المرجح أن تعود ميني إلى نظام العادم المركزي الشهير ثنائي المخرج، ويوجد بها أيضا فتحات كبيرة متواجدة بالصداد السفلي .

سيارة  ميني كوبر الكهربائية الجديدة

وجدير بالذكر أن شركة بي إم دبليو لم تصمم نسخ من محركات الاحتراق الداخلي الخاص بسيارة ميني الجديدة، وبها شاحن توربيني ثلاثي، إضافة الي أن ميني كوبر S مزود بشاحن توربيني، وبها محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي .

ميني كوبر الكهربائية الجديدة

لتر، وطراز جون كوبر ووركس الجديد كليًا والذي من المحتمل أن يستعير أقوى محرك رباعي الأسطوانات من بي إم دبليو حتى الآن.

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