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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات 2024 فاخرة لم ترتفع أسعارها| تعرف عليهم

سيارات 2024 فاخرة
سيارات 2024 فاخرة لم ترتفع أسعارها| تعرف عليهم

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2024 أنواع متعددة من الطرازات الحديثة التي يرغب في اقتناءها أغلب المواطنين المصريين ومن ضمن هذه السيارات مينى كانترى مان، وبي ام دبليو 320، وكيا سبورتاج، وسيتروين C5 اير كروس، ورينو اوسترال ، وجاءت هذه الإصدارات بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2024 فاخرة لم ترتفع أسعارها بالسوق المصري :

1- مينى كانترى مان موديل 2024

عزم دوران سيارة مينى كانترى مان يصل الي 400 نيوتن/متر، وتنتج قوة تصل الي 192 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوى الي 222 كم/ساعة ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

مينى كانترى مان موديل 2024

تتوافر سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بسعر 2 مليون و 410 ألف جنيه .

2- بي ام دبليو 320 موديل 2024

سعه محرك سيارة بي ام دبليو 320 يصل الي 1600 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 170 حصان .

بي ام دبليو 320 موديل 2024

سعر سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2024 يصل الي 2 مليون و 400 ألف جنيه .

3- كيا سبورتاج موديل 2024

قوة كيا سبورتاج تصل الي 180 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة من فئة DSG ، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر .

 كيا سبورتاج موديل 2024

يبلغ سعر  كيا سبورتاج موديل 2024 في سوق السيارات المصري مليون و 849 ألف جنيه .

4- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

تتسارع سيتروين C5 اير كروس من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان.

 سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

تباع سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 645 ألف جنيه .

5- رينو اوسترال موديل 2024

تنقل قوة رينو اوسترا الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 160 حصان، وعزم دورانها يصل الي 250 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

 رينو اوسترال موديل 2024

تتوافر سيارة رينو اوسترال موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات الجديدة بسعر مليون و 660 ألف جنيه .

أنواع متعددة من الطرازات الحديثة ميني كانتري مان بي ام دبليو 320 سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 رينو أوسترال موديل 2024

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