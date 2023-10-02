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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيارة لامبورجيني التي ظهرت بها الفنانة بشري| تفاصيل

سعر سيارة لامبورجيني
سعر سيارة لامبورجيني ديابلو التي ظهرة بها الفنانة بشري

يحب الفنانين دائما اقتناء السيارات الفارهة التي تحتوي علي مميزات ومواصفات خاصة ، بالإضافة الي حبهم بالسيارات التاريخية والكلاسيكية النادرة التي تحتوي علي محركات قوية للغاية .

سعر سيارة لامبورجيني ديابلو التي ظهرة بها الفنانة بشري

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ونشرت الفنانة بشري مؤخرا علي حسابها علي تطبيق الانستجرام صور لها وهي تستقل سيارة لامبورجيني ديابلو موديل 1991 ذات اللون الأصفر الإيطالية، وتنتمي لامبورجيني ديابلو  لفئة السيارات الرياضية ذات التصميم الجذاب بسبب احتوائها علي بابين فقط .

سعر سيارة لامبورجيني ديابلو التي ظهرة بها الفنانة بشري

- مواصفات لامبورجيني ديابلو موديل 1991 :

سعر سيارة لامبورجيني ديابلو التي ظهرة بها الفنانة بشري

- أبعاد ديابلو موديل 1991

تأتي سيارة لامبورجيني ديابلو موديل 1991 بأطوال وأعراض مختلفة وبالتالي قدمت بطول 4460 مم، وعرض 2040 مم، وارتفاع 1105 مم .

- محرك لامبورجيني ديابلو

لامبورجيني ديابلو موديل 1991

تستمد سيارة لامبورجيني ديابلو موديل 1991 قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6000 سي سي ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتعمل ديابلو بقوة الدفع الرباعي للعجلات ، وتصل سرعتها القصوى الي 320 كم/ساعة .

- سعر لامبورجيني ديابلو موديل 1991

سعر سيارة لامبورجيني ديابلو التي ظهرة بها الفنانة بشري

تتوافر سيارة لامبورجيني ديابلو موديل 1991 بسعر 319 ألف دولار، أي ما يعادل 9 مليون و 856 ألف جنيه مصري تقريباً .

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