سعر سيارة لامبورجيني التي ظهرت بها الفنانة بشري| تفاصيل

يحب الفنانين دائما اقتناء السيارات الفارهة التي تحتوي علي مميزات ومواصفات خاصة ، بالإضافة الي حبهم بالسيارات التاريخية والكلاسيكية النادرة التي تحتوي علي محركات قوية للغاية .
ونشرت الفنانة بشري مؤخرا علي حسابها علي تطبيق الانستجرام صور لها وهي تستقل سيارة لامبورجيني ديابلو موديل 1991 ذات اللون الأصفر الإيطالية، وتنتمي لامبورجيني ديابلو لفئة السيارات الرياضية ذات التصميم الجذاب بسبب احتوائها علي بابين فقط .
- مواصفات لامبورجيني ديابلو موديل 1991 :
- أبعاد ديابلو موديل 1991
تأتي سيارة لامبورجيني ديابلو موديل 1991 بأطوال وأعراض مختلفة وبالتالي قدمت بطول 4460 مم، وعرض 2040 مم، وارتفاع 1105 مم .
- محرك لامبورجيني ديابلو
تستمد سيارة لامبورجيني ديابلو موديل 1991 قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6000 سي سي ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتعمل ديابلو بقوة الدفع الرباعي للعجلات ، وتصل سرعتها القصوى الي 320 كم/ساعة .
- سعر لامبورجيني ديابلو موديل 1991
تتوافر سيارة لامبورجيني ديابلو موديل 1991 بسعر 319 ألف دولار، أي ما يعادل 9 مليون و 856 ألف جنيه مصري تقريباً .