هبطت للتو في ملبورن واحدة من نموذجين فقط لأحد أشهر السيارات الخارقة في عام 2023 لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 محدودة الإنتاج والتي يتم تسليمها في أستراليا، كل من النماذج الـ 112 التي يتم تصنيعها تعتبر مميزة ولكن تحمل هذه السيارة قيمة خاصة.

ظهور مميز للسيارة الخارقة لامبورجيني كونتاش في ثوبها الجديد

ويزين الجزء الخارجي من السيارة اللون الذي تطلق عليه لامبورجيني اسم Verde Abete. تقدم العلامة التجارية الإيطالية الكثير من الظلال الساطعة من اللون الأخضر ولكن يبدو كما لو أن هذه هي سيارة لامبورجيني الحالية الوحيدة المتوفرة بهذا اللون. تظهر الأبحاث أنه كان هناك عدد قليل من نماذج كونتاش التاريخية الأصلية المطلية بنفس اللون ويصادف أن أحدها يقيم في أستراليا.

ظهور مميز للسيارة الخارقة لامبورجيني كونتاش في ثوبها الجديد

ويتناقض طلاء السيارة الأخضر مع مجموعة من العجلات ذات اللون البرونزي ذات اللمسات النهائية غير اللامعة وتصميم مستوحى من الطراز القديم، وتقع هذه العجلات فوق مجموعة من مساميك الفرامل السوداء التي تعض على أقراص السيراميك الكربوني. تم تسليم كونتاش LPI 800-4بنفس التكوين الخارجي في كندا العام الماضي.

ظهور مميز للسيارة الخارقة لامبورجيني كونتاش في ثوبها الجديد

ومع ذلك، في حين أن تلك السيارة الكندية كانت تحتوي على جلد داخلي برتقالي، فإن جلد هذا الطراز هو ظل أكثر دقة من اللون الأسود، ويمتد الجلد عبر المقاعد، ونفق ناقل الحركة، وألواح الأبواب، وحتى بطانة السقف، بينما يتناقض كل ذلك مع الغرز والأنابيب السوداء، كما تمت خياطة شارة لامبورجيني على مساند الرأس.

تشترك كونتاش LPI 800-4 في معظم مكوناتها الميكانيكية مع سيان، والتي تستعير في حد ذاتها الكثير من التكنولوجيا من أفينتادور، وهذا يعني أن الكونتاش يقودها محرك V12سعة 6.5 لترًا يعمل بسحب الهواء الطبيعي ويكمله محرك كهربائي صغير ومكثف فائق، يوفر قوة 803 حصانًا و 531 رطل قدم (720 نيوتن متر) من عزم الدوران.

لم تعلن لامبورجيني رسميًا أبدًا عن السعر الأسترالي لسيارة كونتاش LPI 800-4، ومع ذلك فقد اقترح أن كل من الطرازين المتجهين إلى Down Under من المحتمل أن يكلف حوالي 5 ملايين دولار أسترالي (3.21 مليون دولار)، وهو ما يكفي لشراء خمسة أفينتادور.