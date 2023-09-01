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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكهرباء ولا البنزين.. مواجهة بين ريماك نيفيرا و لامبورجيني هوراكان| فيديو

الكهربا ولا البنزين..
الكهربا ولا البنزين.. مواجه بين ريماك نيفيرا و لامبورجيني

تعتبر ريماك نيفيرا سيارة كهربائية فائقة القوة وهي أسرع سيارة كهربائية في العالم حول حلبة نوربورجرينج في هذا الفيديو، يتعرف موقع CarWow على نموذج تطوير العلامة التجارية ويضعه في مواجهة سيارة لامبورجيني هوراكان المعدلة بقوة 1800 حصان.

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الكهربا ولا البنزين.. مواجه بين ريماك نيفيرا و لامبورجيني هوراكان

تتميز نيفيرا بأربعة محركات كهربائية واحد يزود كل عجلة بالطاقة، ويوفر هذا إجمالي 1,914 حصانًا و1,741 رطلًا من عزم الدوران، يستخدم بطارية بقدرة 120 كيلووات في الساعة، وتقول المواصفات الرسمية إنها يمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 1.85 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 258 ميلاً في الساعة. الأسعار تبدأ من 2.4 مليون دولار.

 

تأتي سيارة لامبورجيني من شركة JM Imports ، ويقوم بإصلاح الأجزاء الداخلية للمحرك ويقوم بشحن المحرك التوربيني. هناك ترقيات لناقل الحركة للتعامل مع الطاقة الإضافية.

الكهربا ولا البنزين.. مواجه بين ريماك نيفيرا و لامبورجيني هوراكان

ثلاثة سباقات جر تبدأ هذا الفيديو، تحقق ريماك نصرًا سهلاً في الجولة الأولى. تحصل سيارة لامبورجيني على بداية أفضل بكثير في المرة الثانية، وتقترب السيارات من المسار. تمكنت نيفيرا من الفوز، لكنها كانت قريبة من النهاية.

 

في الجولة الثالثة، تقوم لامبورجيني المعدلة بتعديل وحدة التحكم الإلكترونية. وهذا يؤدي إلى أقرب سباق حتى الآن. تأخذ هوراكان زمام المبادرة من على الخط، لكن نيفيرا تتقدم للأمام. وتقطع ريماك ربع الميل في 8.5 ثانية، بينما تحتاج لامبورغيني إلى 8.7 ثانية لقطع المسافة.

 

كما أنهم يقومون بسباقات متدحرجة، لكن هذه التحديات تصب في صالح ريماك. يتيح نظام الدفع الرباعي المتطور في نيفرا إمكانية إيقاف الطاقة بسهولة.

 

اختبار الكبح هو التحدي الأخير، وكانت النتائج متقاربة جدًا، لكن سيارة لامبورجيني الأخف وزنًا تمكنت من التوقف عند مسافة أقصر قليلاً من سيارة نيفيرا.

 

قطعت نيفيرا مؤخرًا حلبة نوربورجرينج في 7 دقائق و5.298 ثانية، مما يجعلها أسرع سيارة كهربائية يتم إنتاجها على المسار الشهير. كان Tesla Model Sهو حامل اللقب السابق بزمن قدره 7:25.231.

 

سجلت نيفيرا أيضًا رقمًا قياسيًا لإنتاج السيارات الكهربائية في مهرجان جود وود لتسلق التل السريع بتسجيل زمن قدره 49.32 ثانية.

 

تخطط ريماك لبناء 150 نموذجًا من نيفيرا، بل إن بعضهم يأتي إلى الولايات المتحدة.

 

ريماك نيفيرا لامبورجيني هوراكان لامبورجيني هوراكان نيفيرا

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