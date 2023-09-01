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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة.. أعرف السبب

صدى البلد

يواجه بعض المستخدمين أحياناً أعطال مفاجئة في سيارتهم، من أبرزها تأخر تشغيل محرك السيارة، ويعد ذلك أحد أشهر الأعطال الشائعة في عالم السيارات، وقد يحدث لأسباب عديدة. 

أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة

أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة

تلف فلتر البنزين، ويقوم بتنقية البنزين من الشائب والأوساخ وعند التأخر في تغييره قد يؤدي هذا الى انسداد فتحاته وبالتالي صعوبة وصول الوقود الكافي الى المحرك.

عطل في أحد بواجي السيارة، ويتسبب ذلك في تأخر تشغيل السيارة كما سيلاحظ السائق ارتجاج واهتزاز المحرك وضعف عزم السيارة.

دخول الأوساخ والأتربة الى فلتر الهواء، ويحدث ذلك عندما يتأخر السائق في تغييره، حيث ترتكز مهمته في تصفية الهواء الداخل الى المحرك وتنقيته من الشوائب والأوساخ.

عطل في مضخة الوقود

ضعف في البطارية والوصلات الكهربائية.

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