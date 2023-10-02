اركب رينو ميجان أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التي يقبل علي شرائها الكثير من المواطنين المصريين لما يتوافر بها من مميزات عدة منها، سهولة إعادة بيعها مرة أخري، وتوافر قطع غيارها بسهولة ، وتعدده هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق بسبب العديد من الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا .

رينو ميجان موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر رينو ميجان موديل 2006 ، وتنتمي ميجان لفئة السيارات السيدان :

رينو ميجان موديل 2006 السيدان

- محرك رينو ميجان

رينو ميجان موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة رينو ميجان موديل 2006 بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون النبيتي ، وتمكنت رينو ميجان السيدان من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

- مواصفات ميجان موديل 2006

رينو ميجان موديل 2006 داخل سوق السيارات

تحتوي رينو ميجان موديل 2006 علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، ومصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار رينو علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وبها إشارات جانبية تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية، وتم تثبيت جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

- سعر رينو ميجان السيدان

رينو ميجان موديل 2006

يباع سيارة رينو ميجان موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها .