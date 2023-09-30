سعر رينو أوسترال 2024 في مصر.. صور

تقدم شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، نسختها الجديدة اوسترال والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري عبر 5 فئات من التجهيزات تحت موديل 2024، مع سعر رسمي يبدأ من مليون 390 الف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة رينو اوسترال 2024 الرسمي في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

رينو اوسترال 2024

القدرات الفنية للسيارة رينو اوسترال

تعتمد رينو اوسترال على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي "تيربو" 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 160 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات DSG بتقنية الجر الامامي للعجلات.

رينو اوسترال 2024

تسارع السيارة رينو اوسترال واستهلاك الوقود

تستطيع السيارة رينو اوسترال بفضل قدراتها الفنية أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.7 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 6.2 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.

رينو اوسترال 2024

قياسات وابعاد السيارة رينو اوسترال

قاعدة عجلات طولها 2667 مم.

الارتفاع الكلي 1618 مم.

عرض 2083 مم.

طول 4510 مم.

حقيبة تخزين سعة 500 لتر.

سعة خزان الوقود 55 لتر.

عدد 5 مقاعد.

رينو اوسترال 2024

سعر رينو اوسترال 2024 الرسمي في مصر