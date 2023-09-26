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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا أوكتافيا A8 ولا رينو ميجان 2023 .. تشتري إيه؟

سكودا اوكتافيا A8
سكودا اوكتافيا A8 ورينو ميجان

تقدم شركة سكودا الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، منها النسخة A8 موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث يتم طرحها عبر باقة من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة، كما تقدم شركة رينو الفرنسية عددا كبيرا من الطرازات من بينها النسخة ميجان والتي تعد من اشهر إصدارات السيدان في السوق المحلي ايضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين سكودا اوكتافيا A8 ورينو ميجان 2023 واستعراض أحدث الاسعار الرسمية.

 سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

 

تحتوي السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، و250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثوان، بالاضافة إلى وجود محرك اخر للفئة RS سعة 2000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 245 حصانا، و370 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي ايضا، مع زمن تسارع يبلغ 6.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

رينو ميجان موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة رينو ميجان موديل 2023 

 

تستمد السيارة رينو ميجان موديل 2023 قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و156 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 11.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، كما تتمتع السيارة بمحرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، و240 نيوتن/متر، وزمن تسارع يبلغ 9.5 ثانية وصولاً من وضع السكون إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

أسعار سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 ورينو ميجان موديل 2023 

 سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 

 

الفئة AMBITION سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر 1,350,000 جنيه.

الفئة STYLE سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر 1,475,000 جنيه.      

الفئة STYLE PLUS سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر 1,550,000 جنيه.      

الفئة RS سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 1,850,000 جنيه.

 

سعر رينو ميجان موديل 2023 

 

الفئة VISION محرك 1600 سي سي رينو ميجان موديل 2023 بسعر 980,000 جنيه.

الفئة DYNAMIC محرك 1600 سي سي رينو ميجان موديل 2023 بسعر 1,050,000 جنيه.

الفئة SIGNATURE / W/O محرك 1600 سي سي رينو ميجان موديل 2023 بسعر 1,120,000 جنيه.

الفئة SIGNATURE محرك 1600 سي سي رينو ميجان موديل 2023 بسعر 1,130,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 

الفئة الاولى DYNAMIC TURBO محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,150,000 جنيه.

الفئة الثانية محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,210,000 جنيه.

الفئة الثالثة محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,230,000 جنيه.

الفئة الرابعة محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,260,000 جنيه.

الفئة الخامسة محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,299,000 جنيه.

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