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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات عائلية زيرو تبدأ من 560 الف جنيه .. 7 مقاعد

5 سيارات عائلية زيرو
5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة، سواء كانت تنتمي إلى طرازات الـ SUV الرياضية، أو السيدان، أو الهاتشباك، أو كانت تنتمي للفئات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للمساحة الداخلية الرحبة، والقدرات الفنية الخاصة بكل طراز إلى جانب تنوع الاسعار.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

 

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

1 - دفسك 330S

 

تقدم السيارة دفسك 330S 2022 بأسعار رسمية تبدأ من 560 الف جنيه حتى 645 الف جنيه، وتعتمد جميع الفئات على ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1250 و1500 سي سي، مع قوة تصل لـ 115 حصان، وحزمة من التجهيزات بحسب كل فئة.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

2 - ايجل برو

 

تعتمد السيارة ايجل برو موديل 2022 على تصميم رياضي، ومقصورة تتسع لـ 7 افراد، حيث ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2780 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4680 مم، و 1845 مم للعرض، وبارتفاع 1715 مم، بينما دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 165 حصان، و220 نيوتن/متر من عزم الدوران، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة  في 11.8 ثانية، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

3 - جيلي اوكافانجو

 

يصل سعر السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023 إلى مليون و300 الف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك تيربو 1500 CC، بقوة 190 حصان، مع ناقل سرعات من 7 نقلات DSG، و300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

4 - تيجو 8 برو 

 

تقدم السيارة تيجو 8 برو 2024 بسعر رسمي يصل إلى مليون و375 الف جنيه، وتستخدم هذه النسخة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة انتاجية بلغت 197 حصان، و290 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

5 - ميتسوبيشي اكسابندر

 

تعد ميتسوبيشي اكسابندر 2023 من اشهر السيارات العائلية المطروحة في مصر، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 980 الف جنيه حتى مليون و40 الف جنيه، تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 104 حصان، و141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة من 4 سرعات، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 13.8 ثانية.

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