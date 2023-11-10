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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 .. بهذه الأسعار والمواصفات |صور

ميني كوبر JCW كنتريمان
ميني كوبر JCW كنتريمان 2025

كشفت شركة ميني كوبر الانجليزية عن احدث اصداراتها وبشكل رسمي، وهي النسخة JCW كنتريمان موديل 2025، والتي تأتي بتصميم الهاتشباك وباطلالة طولية تشتهر بها نسخة " كنتريمان"، مع حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.

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القدرات الفنية لسيارة ميني كوبر JCW كنتريمان 2025

ميني كوبر JCW كنتريمان 2025

تصل السرعة القصوى للسيارة ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 إلى 155 ميلاً في الساعة، اي ما يعادل 250 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.4 ثانية فقط.

ميني كوبر JCW كنتريمان 2025

وزودت النسخات السابقة من السيارة ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 بمحرك يستطيع أن ينتج 301 حصان، و449 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تأتي النسخة الاحدث في السوق الامريكي، بمحرك تيربو سعة 2 لتر 4 سلندر، قادر على ضخ قوة اجمالية قدرها 312 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر.

ميني كوبر JCW كنتريمان 2025

تحتوي السيارة ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 على شاشة OLED بشكل مستدير حيث تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومقاعد رياضية انيقة، مع حزمة من وسائل التحكم، 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية، وكاميرا رباعية للرؤية المحيطة، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

ميني كوبر JCW كنتريمان 2025

وتأتي ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 بمنظومة عادم رباعية، مع جنوط رياضية تجمع بين اللون الفضي والاسود، وعدد 4 ابواب بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية، وسقف بلون مختلف عن باقي طلاء السيارة الخارجي، إلى جانب تقنية سقف البانوراما الزجاجية، مع مصابيح ميني الشهيرة بالمقدمة، وبتقنية LED.

ميني كوبر JCW كنتريمان 2025

سعر السيارة ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 

 

تبدأ اسعار السيارة ميني كوبر JCW كنتريمان 2025 في السوق الامريكي من 47,895 دولار أمريكي.

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