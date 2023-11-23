شاهد| سيارة NA5 بديلة BMW iX3

أطلقت شركة بي إم دبليو الألمانية منصة جديدة للسيارات الكهربائية يطلق عليها اسم Neue Klasse ، وتحتوي تلك المنصة علي 6 سيارات تعمل بالدفع الرباعي ، ومن ضمن تلك السيارات NA5 والتي تقدم كـ بديل لسيارة BMW iX3 مع بداية عام 2025 .

سيارة NA5 بديلة BMW iX3

وقام مصورين التجسس بالتقاط مجموعة صور لـ سيارة NA5 خلال اختبارها ، وتقدم سيارة NA5 بنفس حجم سيارة BMW iX3 ، وتنتمي NA5 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

سيارة NA5 بديلة BMW iX3

تحتوي سيارة NA5 علي مقابض أبواب مخفية، وإطارات خلفية ضخمة، وفرامل زرقاء في جميع الزوايا الأربع، وبها نافذة غريبة في الربع الخلفي، تعتمد سيارة NA5 علي منصة Neue Klasse .

NA5 بديلة BMW iX3

من جانبه أوضح أوليفر زيبسي، الرئيس التنفيذي لشركة BMW العام الماضي قائلا : "بحلول نهاية العقد، من المتوقع أن تمثل سيارة Neue Klasse أكثر من نصف مبيعاتنا".

NA5 بديلة BMW iX3

والجدير بالذكر انه في غضون عامين من إطلاق هذه السيارة البديلة لسيارة iX3، ستقدم BMW ما لا يقل عن خمس سيارات كهربائية. وسيتم بناء بعضها في ألمانيا .