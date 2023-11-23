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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سيارة NA5 بديلة BMW iX3

سيارة NA5 بديلة
سيارة NA5 بديلة BMW iX3

أطلقت شركة بي إم دبليو الألمانية منصة جديدة للسيارات الكهربائية يطلق عليها اسم  Neue Klasse ، وتحتوي تلك المنصة علي 6 سيارات تعمل بالدفع الرباعي ، ومن ضمن تلك السيارات NA5  والتي تقدم كـ بديل لسيارة BMW iX3 مع بداية عام 2025 .

 سيارة NA5 بديلة BMW iX3

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وقام مصورين التجسس بالتقاط مجموعة صور لـ سيارة NA5   خلال اختبارها ، وتقدم سيارة NA5  بنفس حجم سيارة BMW iX3 ، وتنتمي NA5    لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

 سيارة NA5 بديلة BMW iX3

تحتوي سيارة NA5   علي مقابض أبواب مخفية، وإطارات خلفية ضخمة، وفرامل زرقاء في جميع الزوايا الأربع، وبها نافذة غريبة في الربع الخلفي، تعتمد سيارة NA5   علي منصة Neue Klasse  .

 NA5 بديلة BMW iX3

من جانبه أوضح  أوليفر زيبسي، الرئيس التنفيذي لشركة BMW العام الماضي قائلا : "بحلول نهاية العقد، من المتوقع أن تمثل سيارة Neue Klasse أكثر من نصف مبيعاتنا".

 NA5 بديلة BMW iX3

والجدير بالذكر انه في غضون عامين من إطلاق هذه السيارة البديلة لسيارة iX3، ستقدم BMW ما لا يقل عن خمس سيارات كهربائية. وسيتم بناء بعضها في ألمانيا .

بي إم دبليو Neue Klasse الدفع الرباعي NA5 BMW iX3 سيارة NA5 أوليفر زيبسي

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