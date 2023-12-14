بحالة جيدة.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم خصوصا بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي الي عدة أزمات طاحنة ، وكان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

1- رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2011 :

رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2011

تحصل سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 66 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي ، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية .

تتوافر سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- كيا بيكانتو موديل 2010 الهاتشباك :

كيا بيكانتو موديل 2010 الهاتشباك

تنقل قوة سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 الهاتشباك من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تعرض سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 الهاتشباك للبيع داخل سوق المستعمل المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- بي واي دي f3 موديل 2018 :

بي واي دي f3 موديل 2018

تمكنت سيارة بي واي دي f3 موديل 2018 من قطع مسافة تصل الي 180 ألف /كم، ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

سعر سيارة بي واي دي f3 موديل 2018 السيدان داخل سوق السيارات المستعمل يصل الي 285 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- شيفروليه أوبترا موديل 2007 السيدان :

شيفروليه أوبترا موديل 2007 السيدان

تباع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 السيدان باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

5- جيلي امجراند 7 الصينية موديل 2015 :

جيلي امجراند 7 الصينية موديل 2015

تنتمي سيارة جيلي امجراند 7 الصينية موديل 2015 الي فئة السيارات السيدان وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2024 ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

تتوافر سيارة جيلي امجراند 7 الصينية موديل 2015 بسوق السيارات المصري بسعر 275 ألف جنيه، ويختلف السعر سحب حالة السيارة ، وأداء محركها .

