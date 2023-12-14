بحالة جيدة.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم خصوصا بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي الي عدة أزمات طاحنة ، وكان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .
1- رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2011 :
تحصل سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 66 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي ، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية .
تتوافر سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .
2- كيا بيكانتو موديل 2010 الهاتشباك :
تنقل قوة سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 الهاتشباك من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تعرض سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 الهاتشباك للبيع داخل سوق المستعمل المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
3- بي واي دي f3 موديل 2018 :
تمكنت سيارة بي واي دي f3 موديل 2018 من قطع مسافة تصل الي 180 ألف /كم، ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات .
سعر سيارة بي واي دي f3 موديل 2018 السيدان داخل سوق السيارات المستعمل يصل الي 285 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
4- شيفروليه أوبترا موديل 2007 السيدان :
تباع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 السيدان باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .
تأتي سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .
5- جيلي امجراند 7 الصينية موديل 2015 :
تنتمي سيارة جيلي امجراند 7 الصينية موديل 2015 الي فئة السيارات السيدان وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2024 ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .
تتوافر سيارة جيلي امجراند 7 الصينية موديل 2015 بسوق السيارات المصري بسعر 275 ألف جنيه، ويختلف السعر سحب حالة السيارة ، وأداء محركها .