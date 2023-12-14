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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة فولكس فاجن ID 7 الكهربائية تظهر لأول مرة

فولكس فاجن ID 7 الكهربائية
فولكس فاجن ID 7 الكهربائية موديل 2024

ظهرة سيارة  فولكس فاجن ID 7 الكهربائية خلال اختبارها ، وتحتوي السيارة الكهربائية الجديدة علي سقف طويل ليعطي كفاءة ديناميكية للهواء .

فولكس فاجن ID 7 الكهربائية موديل 2024 

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تحتوي سيارة  فولكس فاجن ID 7 علي مقاعد مريحة للغاية تم تطويرها بالتعاون مع متخصصي العظام وأخصائي العلاج الطبيعي وعلماء الرياضة، وبها أيضا نظام ذكي للتحكم في المناخ .

فولكس فاجن ID 7 الكهربائية موديل 2024 

تمتلك سيارة  فولكس فاجن ID 7 الكهربائية حزم بطاريات يصل سعتها الي 77 كيلووات /ساعة، يومكن لسيارة  فولكس فاجن ID 7 الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة تصل الي  700 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

فولكس فاجن ID 7 الكهربائية موديل 2024 

سيتم الكشف رسمياً عن سيارة  فولكس فاجن ID 7 في مطلع عام 2024 ، وحتي الآن لم تؤكد شركة  فولكس فاجن علي تقديم سياراتها الجديدة  فولكس فاجن ID 7 الكهربائية في أمريكا .

فولكس فاجن ID 7 الكهربائية موديل 2024 

أكدت فولكس فاجن بالفعل أنه سيتم الكشف عن ID 7 واجن في عام 2024، ومع عدم ظهور أي تمويه تقريبًا في هذه الصور، فمن الآمن افتراض أن الإطلاق سيتم في وقت مبكر من العام الجديد. وهذا يقودنا بدقة إلى مسألة التوافر.

 

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