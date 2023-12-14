سيارة فولكس فاجن ID 7 الكهربائية تظهر لأول مرة

ظهرة سيارة فولكس فاجن ID 7 الكهربائية خلال اختبارها ، وتحتوي السيارة الكهربائية الجديدة علي سقف طويل ليعطي كفاءة ديناميكية للهواء .
تحتوي سيارة فولكس فاجن ID 7 علي مقاعد مريحة للغاية تم تطويرها بالتعاون مع متخصصي العظام وأخصائي العلاج الطبيعي وعلماء الرياضة، وبها أيضا نظام ذكي للتحكم في المناخ .
تمتلك سيارة فولكس فاجن ID 7 الكهربائية حزم بطاريات يصل سعتها الي 77 كيلووات /ساعة، يومكن لسيارة فولكس فاجن ID 7 الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 700 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .
سيتم الكشف رسمياً عن سيارة فولكس فاجن ID 7 في مطلع عام 2024 ، وحتي الآن لم تؤكد شركة فولكس فاجن علي تقديم سياراتها الجديدة فولكس فاجن ID 7 الكهربائية في أمريكا .
أكدت فولكس فاجن بالفعل أنه سيتم الكشف عن ID 7 واجن في عام 2024، ومع عدم ظهور أي تمويه تقريبًا في هذه الصور، فمن الآمن افتراض أن الإطلاق سيتم في وقت مبكر من العام الجديد. وهذا يقودنا بدقة إلى مسألة التوافر.