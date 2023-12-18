سيارات مستعملة للبيع بـ 300 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محدود من الإصدارات المعروضة للبيع ، وزادت تلك السيارات بعد أقبال المواطنين علي سوق المستعمل بسبب زيادة سعر السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير معقول ومن ضمن تلك السيارات مرسيدس 300 SEL، وبروتون جين 2 ، وكيا بيكانتو، وجيب لبيرتي، وبيجو 207 .

1- بيجو 207 الهاتشباك موديل 2007 :

مواصفات بيجو 207 الهاتشباك موديل 2007

تحصل سيارة بيجو 207 الهاتشباك موديل 2007 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الرمادي ، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 110 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

تباع سيارة بيجو 207 الهاتشباك موديل 2007 بسوق المستعمل بسعر 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- جيب لبيرتي موديل 2004 الـ 4×4 :

جيب لبيرتي موديل 2004 الـ 4×4

تعرض سيارة جيب لبيرتي موديل 2004 للبيع باللون الأسود، وتمتلك محرك سعه 2800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سعر سيارة جيب لبيرتي موديل 2004 يصل الي 295 ألف جنيه، داخل سوق السيارات المصري للمستعمل ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2004 :

أسعار كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2004

تنتمي سيارة كيا بيكانتو موديل 2004 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية .

يبلغ سعر سيارة كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- بروتون جين 2 السيدان موديل 2006 :

مواصفات بروتون جين 2 السيدان موديل 2006

تباع سيارة بروتون جين 2 السيدان موديل 2006 باللون الرمادي ، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يصل سعر سيارة بروتون جين 2 السيدان موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري الي 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- مرسيدس 300 SEL موديل 1990 :

سعر مرسيدس 300 SEL موديل 1990

تمكنت سيارة مرسيدس 300 SEL موديل 1990 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 2800 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة مرسيدس 300 SEL موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .