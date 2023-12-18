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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة للبيع بـ 300 ألف جنيه

سيارات مستعملة للبيع
سيارات مستعملة للبيع بـ 300 ألف جنيه | تعرف عليهم

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محدود من الإصدارات المعروضة للبيع ، وزادت تلك السيارات بعد أقبال المواطنين علي سوق المستعمل بسبب زيادة سعر السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير معقول ومن ضمن تلك السيارات مرسيدس 300 SEL، وبروتون جين 2 ، وكيا بيكانتو، وجيب لبيرتي، وبيجو 207 .

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أسعار بيجو 208 موديل 2024 الجديدة

1- بيجو 207 الهاتشباك موديل 2007 :

مواصفات بيجو 207 الهاتشباك موديل 2007 

تحصل سيارة بيجو 207 الهاتشباك موديل 2007 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الرمادي ، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 110 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

تباع سيارة بيجو 207 الهاتشباك موديل 2007 بسوق المستعمل بسعر 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- جيب لبيرتي موديل 2004 الـ 4×4 :

 جيب لبيرتي موديل 2004 الـ 4×4

تعرض سيارة جيب لبيرتي موديل 2004 للبيع باللون الأسود، وتمتلك محرك سعه 2800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سعر سيارة جيب لبيرتي موديل 2004 يصل الي 295 ألف جنيه، داخل سوق السيارات المصري للمستعمل ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2004 :

أسعار كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2004

تنتمي سيارة كيا بيكانتو موديل 2004 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية .

يبلغ سعر سيارة كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- بروتون جين 2 السيدان موديل 2006 :

مواصفات بروتون جين 2 السيدان موديل 2006

تباع سيارة بروتون جين 2 السيدان موديل 2006 باللون الرمادي ، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يصل سعر سيارة بروتون جين 2 السيدان موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري الي 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- مرسيدس 300 SEL  موديل 1990 :

سعر مرسيدس 300 SEL  موديل 1990

تمكنت سيارة مرسيدس 300 SEL  موديل 1990 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 2800 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة مرسيدس 300 SEL  موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

207 الهاتشباك موديل 2007 لبيرتي موديل 2004 بقوة الدفع الرباعي بيكانتو الهاتشباك موديل 2004 جين 2 السيدان موديل 2006 300 SEL موديل 1990 بيجو 207

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