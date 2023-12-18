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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ900 ألف جنيه ..فيات 500 موديل 2023 بمصر

مواصفات فيات 500
مواصفات فيات 500 الكوبيه موديل 2023

السيارات الجديدة تملأ سوق السيارات المصري بجميع فئاتها وطرازاتها ، ولكن يتم بيعها بأسعار مرتفعة بسبب وضع أوفر برايس عليها ، وما أدي الي ذلك هو تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي الي الكثير من الأزمات التي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

مقصورة فيات 500 الكوبيه موديل 2023

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- مواصفات فيات 500 الكوبيه موديل 2023 :

مواصفات فيات 500 الكوبيه موديل 2023

زودت سيارة فيات 500 الكوبيه موديل 2023 بالعديد من المميزات منها، مرايات كهربائية، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما، وباور ستيرنج، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم في عجلة القيادة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة .

- محرك فيات 500 الجديدة موديل 2023 :

مواصفات فيات 500 الكوبيه موديل 2023

عزم دوران سيارة فيات 500 موديل 2023 يصل الي 131 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 35 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وبها محرك سعه 1400 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 100 حصان، وتل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

- أسعار فيات 500 الكوبيه موديل 2023 :

مواصفات فيات 500 الكوبيه موديل 2023

تصل سيارة فيات 500 الكوبيه موديل 2023 للسوق المصري بفئة واحدة تباع بسعر 900 ألف جنيه، بدون زيادات .

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