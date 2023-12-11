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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة لا تعوض.. فيات تيبو بخصم يصل الى 70%

صدى البلد

تعتبر السيارة فيات تيبو أشهر إصدارات العلامة التجارية فيات بالسوق المصري، وتعتبر منافساً لسيارة تويوتا كورولا، كما تعد أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات وذلك وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022.

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ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة فيات تيبو موديل 2023 الفئة الكاملة

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة فيات تيبو موديل 2023 نحو 5,525 دولارا.

 

فيات تيبو موديل 2023 فيات الفئة الكاملة تويوتا كورولا

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