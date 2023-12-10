مواصفات وسعر سيارة هيونداي أزيرا موديل 2024

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من السيارات الجديدة في السوق السعودي، وعلى رأسها سيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 .

هيونداي أزيرا موديل 2024

مواصفات السيارة هيونداي ازيرا موديل 2024

تعتمد السيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 286 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 338 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 إلى 230 كيلومترا في الساعة، مع امكانية الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 7.4 ثانية.

هيونداي أزيرا موديل 2024

تأتي السيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 بتصميم خارجي أنيق من فئة السيدان، بينما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.885 متر، مدعومة بجنوط رياضية انيقة، مع نسبة طول كلي بلغت 4.990 متر، وبعرض يبلغ 1.875 متر، و1.470 متر للارتفاع، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية تتسع إلى 515 لترا.

تضم السيارة هيونداي ازيرا موديل 2022 عدة تجهيزات تتعلق بوسائل الامان ومنها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة

تأتي السيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 بـ ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وكامير خلفية، وحساسات ركن، وخاصية دعم المكابح BA، ووسادة هوائية للمشاة، ونظام التحكم في الثبات، ونظام متابعة ضغط الاطارات، وقفل تفاضلي، وانذار ضد السرقات.

هيونداي أزيرا موديل 2024

أسعار السيارة هيونداي أزيرا موديل 2024

الفئة الأولى هيونداي أزيرا موديل 2024 بقيمة قدرها 138,385 ريال.

الفئة الثانية هيونداي أزيرا موديل 2024 بقيمة قدرها 147,585 ريال.

الفئة الثالثة هيونداي أزيرا موديل 2024 بقيمة قدرها 157,935 ريال.

الفئة الرابعة هيونداي أزيرا موديل 2024 بقيمة قدرها 178,635 ريال.