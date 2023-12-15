صدق أو لا تصدق.. فيات 128 فابريكا للبيع بـ 150 ألف جنيه

بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة؛ يتجه الكثير من راغبي الشراء إلى سوق المستعمل، حيث الخيارات الأكثر بسعر أقل، ومعيار اختيار السيارة المستعملة يكون وفقاً لتوافر قطع غيارها وقدرتها الشرائية عند إعادة البيع، لكن هل تخيلت أن تجد سيارة فيات 128 مستعملة للبيع بسعر 150 ألف جنيه؟!.

وفقاً لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوجد إعلان سيارة فيات 128 مستعملة موديل 2009، فابريكا بالكامل لم تحصل على أي دهان، بعداد 50 ألف كيلو متر فقط.

جاءت فيات 128 موديل 2009 بمحرك بقوة 55 حصان سعة 1116 سي سي، 4 أسطوانات، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، باللون السيلفر.

توفر سيارة فيات 128 موديل 2009 مقصورة رحبة تتسع لـ 4 أفراد بأريحية تامة، كما أن سعر قطع غيارها فى المتناول، كما أنها تستهلك وقودا أقل.

يذكر أن السيارة Fiat مرور كفر الشيخ، وبها رخصة لمدة سنة، ومزود بها وحدة رفع زجاج كهربائية.