عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صدق أو لا تصدق.. فيات 128 فابريكا للبيع بـ 150 ألف جنيه

فيات 128
فيات 128

بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة؛ يتجه الكثير من راغبي الشراء إلى سوق المستعمل، حيث الخيارات الأكثر بسعر أقل، ومعيار اختيار السيارة المستعملة يكون وفقاً لتوافر قطع غيارها وقدرتها الشرائية عند إعادة البيع، لكن هل تخيلت أن تجد سيارة فيات 128 مستعملة للبيع بسعر 150 ألف جنيه؟!.

وفقاً لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوجد إعلان سيارة فيات 128 مستعملة موديل 2009، فابريكا بالكامل لم تحصل على أي دهان، بعداد 50 ألف كيلو متر فقط.

جاءت فيات 128 موديل 2009 بمحرك بقوة 55 حصان سعة 1116 سي سي، 4 أسطوانات، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، باللون السيلفر.

توفر سيارة فيات 128 موديل 2009 مقصورة رحبة تتسع لـ 4 أفراد بأريحية تامة، كما أن سعر قطع غيارها فى المتناول، كما أنها تستهلك وقودا أقل.

يذكر أن السيارة Fiat مرور كفر الشيخ، وبها رخصة لمدة سنة، ومزود بها وحدة رفع زجاج كهربائية.

مستعملة سوق المستعمل فيات سيارة مستعملة موديل 2009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

1650 فتاة تشاركن بـ سباق فورمولا وان.. الاتحاد الدولي للسيارات يعزز دور المرأة في الرياضة

أخبار السيارات| اشتري شفروليه اوبترا كسر زيرو بهذا السعر وأرخص سيارة صينية رياضية في مصر

أخبار السيارات |أرخص أوتوماتيك بالسوق المصري..أحدث أسعار شيري تيجو 8 العائلية..وتويوتا كورولا 2023 كسر زيرو بهذا السعر

أخبار السيارات.ز أرخص سيارة بيجو 2024 في مصر.. شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. الأسعار الجديدة لـ جيتور

أخبار السيارات.. أرخص سيارة تقدمها MG وكيا وسعر تويوتا كورولا 2023 ورينو داستر كسر زيرو

أخبار السيارات |أحدث أسعار MG موديل 2023.. هيونداي توسان "بحالة الزيرو" بهذا السعر.. أرخص سيارة تقدمها أوبل وستروين اعرف سعرهما

أخبار السيارات| MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس.. سعر سوزوكي فيتارا الجديدة في مصر

أخبار السيارات| أرخص سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه فقط.. أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. هيونداي I10 "أوتوماتيك" للبيع بهذه القيمة

ترشيحاتنا

الأهلي في المونديال| الشناوي يتصدى لـ«ركلتي جزاء» بنسختين مختلفتين ‏بكأس العالم ‏

الفنانة العالمية شارون ستون تشكر مصر على دعمها لقطاع غزة

الأهلي في المونديال| الشحات: الثقة وراء الفوز على اتحاد جدة.. وشكرًا ‏للجماهير ‏

عندهم مشكلة كبيرة.. نيكولا معوض: اللي شايف الفن ترفيه يسيب المجال

صدق أو لا تصدق.. فيات 128 فابريكا للبيع بـ 150 ألف جنيه

الأهلي في المونديال| أول تعليق من كولر بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

بفستان لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة السينمائي

بالأوف وايت.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ