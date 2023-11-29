بـ 60 ألف جنيه.. اركب فيات فلوريدا الهاتشباك

فيات فلوريدا موديل 2005 تتوافر بداخل سوق السيارات المصري بجانب الكثير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتواجده تلك الإصدارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من التعثرات والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سعر فيات فلوريدا موديل 2005

- محرك فيات فلوريدا موديل 2005 :

سعر فيات فلوريدا موديل 2005

تستمد فيات فلوريدا موديل 2005 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت فلوريدا من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2026 ، وبها دهانات خارجية ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك .

- مواصفات فيات فلوريدا الهاتشباك :

سعر فيات فلوريدا موديل 2005

زودت سيارة فيات فلوريدا موديل 2005 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة يتوسطها سعار شركة فيات، ومرايات جانبية باللون الأسود، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارتين تم تثبيتهم علي الرفارف الأمامية للسيارة، وبها 4 جرائد باللون الأسود تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية للسيارة، وتمتلك مساحة زجاج خلفية .

- سعر فيات فلوريدا موديل 2005 :

سعر فيات فلوريدا موديل 2005

تصل سيارة فيات فلوريدا موديل 2005 فئة السيارات الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .