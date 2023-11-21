بسعر 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة للبيع

سوق السيارات المستعمل المصري يمتلئ بالكثير من طرازات السيارات التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري ، وتناسب دخولهم الشهرية ، وتوافره تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بسبب الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع فيات فيورا ، وهيونداي النترا، وهافى لوبو، وفورد إسكورت، وكيا سيفيا .

1- فيات فيورا موديل 1983 :

تعرض سيارة فيات فيورا موديل 1983 للبيع باللون الأبيض، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ، وتحتوي علي محرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت فيورا من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

فيات فيورا موديل 1983

يبلغ سعر سيارة فيات فيورا موديل 1983 داخل سوق المستعمل المصري 35 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- هيونداي النترا موديل 1994 :

تنقل قوة هيونداي النترا موديل 1994 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأبيض، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنة ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

هيونداي النترا موديل 1994



سعر هيونداي النترا موديل 1994 يصل الي 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- هافى لوبو موديل 2005 :

تستمد سيارة هافى لوبو موديل 2005 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 500 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الكحلي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هافى لوبو موديل 2005

تتواجد سيارة هافى لوبو موديل 2005 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- فورد اسكورت موديل 1999 :

تنتمي فورد اسكورت موديل 1999 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأخضر، وتنقل قوتها الي العجلات عرب علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

فورد اسكورت موديل 1999

تأتي سيارة فورد اسكورت موديل 1999 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة المحرك .

5- كيا سيفيا موديل 1994 :

زودت سيارة كيا سيفيا موديل 1994 بمحرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأزرق، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت كيا سيفيا من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية لمدة سنه .

كيا سيفيا موديل 1994

تتوافر سيارة كيا سيفيا موديل 1994 داخل سوق المستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب اداء وقوة المحرك .