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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. فيات تيبو بدون أوفر برايس أو رسوم

فيات تيبو
فيات تيبو

تعتبر السيارة فيات تيبو أشهر إصدارات العلامة التجارية فيات بالسوق المصري، وتعتبر منافساً لـ السيارة تويوتا كورولا، كما تعد أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، لا سيما بعد إدراجها ضمن قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، وتخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70% .

فيات تيبو

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

فيات تيبو

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فيات تيبو

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة فيات تيبو موديل 2023 الفئة الكاملة

 

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة فيات تيبو موديل 2023 نحو 5,525 دولارا.

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