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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سنتافي

هيونداي تكشف عن الجيل
هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سنتافي

ينطلق معرض لوس أنجلوس للسيارات في 16 نوفمبر، وستستغل هيونداي هذا الحدث لتقديم سيارة سانتافي ذات المواصفات الأمريكية.

 

هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سنتافي

ومن المقرر أن تصل السيارة الكروس أوفر المعاد تصميمها إلى الوكلاء في النصف الأول من عام 2024، وستتبع خطى النسخة الكورية التي تم طرحها هذا الصيف. ونتيجة لذلك، سيعتمد الطراز على تصميم يشبه الصندوق مع خطوط حادة، وحواجز واضحة، ووحدات إضاءة مميزة برسومات على شكل حرف H.

 

إلى جانب المظهر الجديد الجريء، تعد سانتا في 2024 أكبر من سابقتها حيث يبلغ طول الطراز 190.2 بوصة (4830 ملم) وله قاعدة عجلات تمتد 110.8 بوصة (2815 ملم). وهي زيادات قدرها 1.8 و1.9 بوصة (46 و48 ملم) على التوالي.

هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سنتافي

في حين أن التصميم الخارجي من المحتمل أن يكون له بعض المنتقدين، إلا أن المقصورة تعتبر منزلاً بلا منازع، سنتعرف على التفاصيل الكاملة الأسبوع المقبل، لكن يمكننا أن نتوقع مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 12.3 بوصة، وشاشة مقاس 6.6 بوصة للتحكم في المناخ. 

 

وينبغي أن ينضم إليهما شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف الذكية، ومرآة رؤية خلفية رقمية، ومساحة تخزين ثنائية متعددة الوحدات يمكن فتحها من قبل الركاب الأماميين والخلفيين.

 

وبالحديث عن هذا الأخير، سيجد ركاب الصف الثاني ما يصل إلى 1.4 بوصة (35 ملم) من المساحة الإضافية للأرجل. سيستمتع ركاب الصف الثالث بمساحة رأس هي الأفضل في فئتها بالإضافة إلى مساحة إضافية للأرجل تبلغ 0.6 بوصة (15 ملم).

 

يمكننا أيضًا أن نتوقع قائمة واسعة من أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة على تتبع المسار، ونظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة، ونظام التحكم الذكي في السرعة. 

هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سنتافي

يجب أن ينضم إليهم مساعد ركن السيارة الذكي عن بعد، ومساعد تجنب الاصطدام الخلفي، ومساعد الخروج الآمن، وشاشة الرؤية المحيطية. كما ستصبح سانتا في أول سيارة هيونداي في أمريكا تمتلك نظام مراقبة السائق، والذي "يحلل العلامات الحيوية للسائق للمساعدة في ضمان القيادة الآمنة".

 

أكدت هيونداي بالفعل أن الطراز ذو المواصفات الأمريكية سيتم تقديمه بمحركين مختلفين بما في ذلك محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج 277 حصانًا (207 كيلوواط / 281 حصانًا) و 311 رطل قدم (422 نيوتن متر) من عزم الدوران، وسينضم إليه محرك توربو هجين سعة 1.6 لتر بقوة 178 حصانًا (132 كيلووات / 180 حصانًا) و195 رطل قدم (265 نيوتن متر) من عزم الدوران.

سنتافي هيونداي

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