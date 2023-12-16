سعر أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. وصلت المليون جنيه

يحظى الصانع الإيطالي العريق بسمعة طيبة حول العالم، أما في مصر يرتبط الكثيرون بالموديلات الأيقونية لعلامة فيات ومن بين أميزها على الإطلاق هي أصغر سيارة تقدمها العلامة الإيطالية فيات 500.

مواصفات فيات 500 موديل 2023 في مصر

تقدم فيات 500 موديل 2023 محركاً سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 100 حصان، بمتوسط استهلاك وقود 5.8 لتر/100 كيلومتر، مع نلاقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل بالدفع الأمامي للعجلات.

تستطيع فيات 500 موديل 2023 التسارع من صفر إلى 100كم/ساعة في 10.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 182 كيلومتر في الساعة.

فيات 500 موديل 2023

أبعاد فيات 500 موديل 2023 في مصر

يصل طول فيات 500 موديل 2023 لحوالى 3546 مم، العرض 1627 مم، الارتفاع 1488 مم، الخلوص الارضي 143 مم، وقاعدة العجلات 2300 مم.

تأتي السيارة فيات 500 موديل 2023 بجنوط رياضية، مرايا كهربائية،حساسات حركة،كاميرا للمتابعة، مع فرامل ABS و EBD، وسائد هوائية للحماية، وشاشة عرض قياس 7.5 يوصة.

فيات 500 موديل 2023

أسعار فيات 500 موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى PANORAMA بسعر 900 ألف جنيه.

الفئة الثانية CABRIO بسعر 950 ألف جنيه.