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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمبتدئين.. نصائح مهمة يجب معرفتها قبل القيادة

نصائح هامة يجب معرفتها
نصائح هامة يجب معرفتها قبل القيادة

يتعرض المبتدئون إلى عدد من الصعوبات عند البدء في قيادة السيارات، وذلك بسبب نقص خبرتهم في التعامل مع السيارات ، بالإضافة الي أن التعامل مع السيارة يحتاج الي معرفة الكثير من الإرشادات خصوصا اذا كان السائق يقود لأول مرة .

نصائح هامة يجب معرفتها قبل القيادة

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نصائح هامة يجب معرفتها قبل القيادة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري نصائح هامة يجب معرفتها قبل البدء في قيادة السيارة :

نصائح هامة يجب معرفتها قبل القيادة


1- معرفة حجم السيارة لان حجم السيارات يختلف من سيارة لآخري ، وبالتالي عند البدء في قيادة سيارة يجب اختبارها أول قبل الانطلاق بها علي الطريق السريع ، وذلك من اجل معرفة كيفية التعامل مع السيارة التي تقودها في المواقف الصعبة .

2- التعود علي حجم وأبعاد السيارة يحتاج الي مدة من الوقت لمعرفتهم ، وبالتالي يجب قيادة السيارة ببطيء وحذر لحين معرفة أبعاد السيارة بشكل جيد ، وذلك يساعدك علي القيادة علي الطرق السريعة والمزدحمة .

3- يجب إغلاق جميع الأبواب بما في ذلك صندوق السيارة وغطاء المحرك.

4- الجلوس بشكل سليم علي كرسي القيادة حتى تتمكن من الضغط بشكل كامل على أدوات التحكم .

5- من الضروري أن يقوم السائق بربط حزام الأمان والتأكد من عدم التواء الحزام.

6- ضبط مرايات السيارة بك بشكل صحيح.

7- شد فرامل اليد والتأكد من أن ذراع التروس في الوضع المحايد قبل تشغيل السيارة.

8- اختبر الفرامل قبل التحرك في رحلة طويلة للتأكد من سلامتها .

ذراع التروس اختبر الفرامل جميع الأبواب أبعاد السيارة حجم السيارة

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