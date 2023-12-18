للمبتدئين.. نصائح مهمة يجب معرفتها قبل القيادة

يتعرض المبتدئون إلى عدد من الصعوبات عند البدء في قيادة السيارات، وذلك بسبب نقص خبرتهم في التعامل مع السيارات ، بالإضافة الي أن التعامل مع السيارة يحتاج الي معرفة الكثير من الإرشادات خصوصا اذا كان السائق يقود لأول مرة .

نصائح هامة يجب معرفتها قبل القيادة

نصائح هامة يجب معرفتها قبل القيادة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري نصائح هامة يجب معرفتها قبل البدء في قيادة السيارة :

نصائح هامة يجب معرفتها قبل القيادة



1- معرفة حجم السيارة لان حجم السيارات يختلف من سيارة لآخري ، وبالتالي عند البدء في قيادة سيارة يجب اختبارها أول قبل الانطلاق بها علي الطريق السريع ، وذلك من اجل معرفة كيفية التعامل مع السيارة التي تقودها في المواقف الصعبة .

2- التعود علي حجم وأبعاد السيارة يحتاج الي مدة من الوقت لمعرفتهم ، وبالتالي يجب قيادة السيارة ببطيء وحذر لحين معرفة أبعاد السيارة بشكل جيد ، وذلك يساعدك علي القيادة علي الطرق السريعة والمزدحمة .

3- يجب إغلاق جميع الأبواب بما في ذلك صندوق السيارة وغطاء المحرك.

4- الجلوس بشكل سليم علي كرسي القيادة حتى تتمكن من الضغط بشكل كامل على أدوات التحكم .

5- من الضروري أن يقوم السائق بربط حزام الأمان والتأكد من عدم التواء الحزام.

6- ضبط مرايات السيارة بك بشكل صحيح.

7- شد فرامل اليد والتأكد من أن ذراع التروس في الوضع المحايد قبل تشغيل السيارة.

8- اختبر الفرامل قبل التحرك في رحلة طويلة للتأكد من سلامتها .